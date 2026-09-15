Дива не сталось: Польща розгромила Україну на Євро-2026 з волейболу

Збірна України зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи з волейболу. "Синьо-жовті" розгромно поступились лідеру світого рейтингу - збірній Польщі.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Чемпіонат Європи-2026, Група B, 5 тур
Польща - Україна - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)
Поляки майже одразу пішли у відрив - після вдалого блоку від України забрали вісім розіграшів поспіль. Збірна України (зокрема зусиллями Плотницького) відігралась - та зрештою поляки забрали партію.
В другому сеті боротьби взагалі не було - його поляки забрали з перевагою в +12.
А ось третя партія була рівною до кінця сету - і лише на фініші "синьо-жовті" програли кілька розіграшів поспіль та зрештою програли всю гру.
Завдяки цій перемозі Польща обійшла Україну та посіла перше місце групи. Тепер поляки втратят лідерство лише за умови поразки болгарам з рахунком 0:3.
Україна, попри цю поразку, вже гарантувала собі місце в плей-офф. Це буде вже четвертий вихід "синьо-жовтих" з групи на Євро поспіль.
Раніше ми повідомляли, що збірна України очолила групу завдяки розгрому Північної Македонії.