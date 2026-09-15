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Інше 15 вересня 2026 · 21:11

Дива не сталось: Польща розгромила Україну на Євро-2026 з волейболу

В матчі за перше місце сильнішою, передбачувано, виявилась найкраща команда світу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дива не сталось: Польща розгромила Україну на Євро-2026 з волейболу
Збірна України досі не може перемогти поляків (Фото: CEV)
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Збірна України зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи з волейболу. "Синьо-жовті" розгромно поступились лідеру світого рейтингу - збірній Польщі.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Чемпіонат Європи-2026, Група B, 5 тур

Польща - Україна - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Перебіг матчу

Поляки майже одразу пішли у відрив - після вдалого блоку від України забрали вісім розіграшів поспіль. Збірна України (зокрема зусиллями Плотницького) відігралась - та зрештою поляки забрали партію.

В другому сеті боротьби взагалі не було - його поляки забрали з перевагою в +12.

А ось третя партія була рівною до кінця сету - і лише на фініші "синьо-жовті" програли кілька розіграшів поспіль та зрештою програли всю гру.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі Польща обійшла Україну та посіла перше місце групи. Тепер поляки втратят лідерство лише за умови поразки болгарам з рахунком 0:3.

Україна, попри цю поразку, вже гарантувала собі місце в плей-офф. Це буде вже четвертий вихід "синьо-жовтих" з групи на Євро поспіль.

Раніше ми повідомляли, що збірна України очолила групу завдяки розгрому Північної Македонії.

Теги: Волейбол Збірна України
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