Чуда не произошло: Польша разгромила Украину на Евро-2026 по волейболу

Чемпионат Европы-2026, Группа B, 5 тур

Польша - Украина - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Течение матча

Поляки почти сразу ушли в отрыв – после удачного блока от Украины забрали восемь розыгрышей подряд. Сборная Украины (в том числе усилиями Плотницкого) отыгралась – и в конце концов поляки забрали партию.

Во втором сете борьбы вообще не было – его поляки забрали с преимуществом в +12.

А вот третья партия была равна до конца сета - и только на финише "сине-желтые" проиграли несколько розыгрышей подряд и в конце концов проиграли всю игру.

Турнирное положение

Благодаря этой победе Польша обошла Украину и заняла первое место в группе. Теперь поляки потеряют лидерство только при поражении болгарам со счетом 0:3.

Украина, несмотря на это поражение, уже гарантировала себе место в плей-офф. Это будет уже четвертый выход "сине-желтых" из группы на Евро подряд.