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Другое 15 сентября 2026 · 21:11

Чуда не произошло: Польша разгромила Украину на Евро-2026 по волейболу

В матче за первое место сильнее, предсказуемо, оказалась лучшая команда мира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Чуда не произошло: Польша разгромила Украину на Евро-2026 по волейболу
Сборная Украины до сих пор не может победить поляков (Фото: CEV)
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Сборная Украины потерпела первое поражение на чемпионате Европы по волейболу. "Сине-желтые" разгромно уступили лидеру мирового рейтинга - сборной Польши.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Чемпионат Европы-2026, Группа B, 5 тур

Польша - Украина - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Течение матча

Поляки почти сразу ушли в отрыв – после удачного блока от Украины забрали восемь розыгрышей подряд. Сборная Украины (в том числе усилиями Плотницкого) отыгралась – и в конце концов поляки забрали партию.

Во втором сете борьбы вообще не было – его поляки забрали с преимуществом в +12.

А вот третья партия была равна до конца сета - и только на финише "сине-желтые" проиграли несколько розыгрышей подряд и в конце концов проиграли всю игру.

Турнирное положение

Благодаря этой победе Польша обошла Украину и заняла первое место в группе. Теперь поляки потеряют лидерство только при поражении болгарам со счетом 0:3.

Украина, несмотря на это поражение, уже гарантировала себе место в плей-офф. Это будет уже четвертый выход "сине-желтых" из группы на Евро подряд.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины возглавила группу благодаря разгрому Северной Македонии.

Теги: Волейбол Сборная Украины
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