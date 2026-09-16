Довбик вернулся на фоне отставки тренера: что происходит в "Болонье"

Итальянская "Болонья" оказалась в центре масштабных перестроек на фоне неудачного старта в чемпионате. Пока ключевой форвард сборной Украины досрочно восстанавливается после повреждения, руководство клуба пошло на радикальные меры и полностью сменило тренерский штаб.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба .

Отставка Тедеско и новый наставник

Серия из четырех матчей без побед на старте сезона Серии А-2026/27 заставила руководство "Болоньи" действовать решительно. Главный тренер Доменико Тедеско, возглавивший команду лишь в июне, был официально уволен. С тремя поражениями и одной ничьей клуб оказался на 16-м месте в турнирной таблице, что вынудило руководство срочно искать замену.

Спасти ситуацию призван Раффаэле Палладино, известный по работе с "Аталантой", "Фиорентиной" и "Монцей". Итальянский специалист подписал долгосрочный контракт до июня 2029 года и уже приступил к подготовке команды к матчу следующего тура против "Торино" (19 сентября).

Раффаэле Палладино подписал долгосрочное соглашение и стал новым наставником "Болоньи" (фото: ФК "Болонья")

Возвращение Артема Довбика

На фоне тренерской годовки положительные новости поступают из медицинского штаба. Украинский нападающий Артем Довбик вернулся к тренировкам с командой после растяжения связок. Травму форвард получил сразу после своего дебютного гола за итальянский клуб в игре против "Сассуоло" (2:2), из-за чего был вынужден пропустить поединок с "Наполи".

Медики дозируют нагрузку для украинца во избежание рецидива. Возвращение нападающего станет весомым усилением для нового наставника Палладино и позволит самому Довбику подойти в оптимальной форме к сентябрьским матчам сборной Украины в Лиге наций.