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Футбол 16 сентября 2026 · 16:36

Довбик вернулся на фоне отставки тренера: что происходит в "Болонье"

Итальянский клуб пошел на радикальные шаги из-за провального старта сезона в Серии А
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Довбик вернулся на фоне отставки тренера: что происходит в "Болонье"
Артем Довбик (фото: ФК "Болонья")
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Итальянская "Болонья" оказалась в центре масштабных перестроек на фоне неудачного старта в чемпионате. Пока ключевой форвард сборной Украины досрочно восстанавливается после повреждения, руководство клуба пошло на радикальные меры и полностью сменило тренерский штаб.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Отставка Тедеско и новый наставник

Серия из четырех матчей без побед на старте сезона Серии А-2026/27 заставила руководство "Болоньи" действовать решительно. Главный тренер Доменико Тедеско, возглавивший команду лишь в июне, был официально уволен. С тремя поражениями и одной ничьей клуб оказался на 16-м месте в турнирной таблице, что вынудило руководство срочно искать замену.

Спасти ситуацию призван Раффаэле Палладино, известный по работе с "Аталантой", "Фиорентиной" и "Монцей". Итальянский специалист подписал долгосрочный контракт до июня 2029 года и уже приступил к подготовке команды к матчу следующего тура против "Торино" (19 сентября).

Довбик вернулся на фоне отставки тренера: что происходит в &quot;Болонье&quot;

Раффаэле Палладино подписал долгосрочное соглашение и стал новым наставником "Болоньи" (фото: ФК "Болонья")

Возвращение Артема Довбика

На фоне тренерской годовки положительные новости поступают из медицинского штаба. Украинский нападающий Артем Довбик вернулся к тренировкам с командой после растяжения связок. Травму форвард получил сразу после своего дебютного гола за итальянский клуб в игре против "Сассуоло" (2:2), из-за чего был вынужден пропустить поединок с "Наполи".

Медики дозируют нагрузку для украинца во избежание рецидива. Возвращение нападающего станет весомым усилением для нового наставника Палладино и позволит самому Довбику подойти в оптимальной форме к сентябрьским матчам сборной Украины в Лиге наций.

Ранее стало известно, что матч "Ювентуса" в Лиге Европы рассудит украинская бригада арбитров.

Теги: Футбол Чемпионат Италии Артем Довбик
Главные матчи
Кубок Украины 16 сентября 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Лига Европы 16 сентября 22:00
Андерлехт - : - Лион
Лига Европы 16 сентября 22:00
Милан - : - Бенфика
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