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Футбол 15 сентября 2026 · 13:31

Матч "Ювентуса" в Лиге Европы рассудит украинская бригада арбитров

Главным судьей на матч "Юве" против НЭКа назначен Алексей Деревинский
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Матч "Ювентуса" в Лиге Европы рассудит украинская бригада арбитров
Алексей Деревинский (Фото: ФК "Движение")
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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы между "Ювентусом" и нидерландским НЭКом. Главным арбитром будет Алексей Древинский.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу УАФ.

Судейская бригада на матч в Турине

Матч между туринским "Ювентусом" и нидерландским НЭКом состоится в Турине.

Главным арбитром поединка назначен Алексей Деревинский. Будут помогать ему лайнсмены Алексей Миронов и Дмитрий Запороженко. Функции резервного рефери будет выполнять Клим Заброда.

За работу системы видеоповторов (VAR) будут отвечать украинец Денис Шурман и английский арбитр Стюарт Аттвелл.

Работа Деревинского в текущем сезоне

Алексей Деревинский уже успел отсудить три матча текущего сезона УПЛ. В частности, он работал на матчах "Верес" - "Динамо", "Харьков" - "Оболонь" и "Колос" - "Карпаты". В этих матчах рефери показал 15 желтых карточек и назначил два пенальти.

Также украинский арбитр успел отработать и в еврокубках текущего сезона. Ранее он работал на матче квалификации Лиги конференций "Копенгаген" – "Интер" Турку. Тогда датчане победили со счетом 4:1. В этой игре он назначил пенальти в ворота "Интера" и показал три желтых карточки за матч.

Ранее мы сообщали, что матч ПСЖ в Лиге чемпионов против "Слована" также судила судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

Теги: Футбол Лига Европы Суд
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
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