rbc.ua
UA | RU
Вторник, 15 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол В УПЛ планируют глобальные изменения со следующего сезона: что известно
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 15 сентября 2026 · 10:42

В УПЛ планируют глобальные изменения со следующего сезона: что известно

Уже со следующего сезона команды могут разделиться на группы.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В УПЛ планируют глобальные изменения со следующего сезона: что известно
УПЛ могут ожидать большие изменения (Фото: УПЛ)
Add as a preferred source on Google

Украинская Премьер-лига со следующего сезона может претерпеть существенные изменения в формате соревнований. Клубы элитного дивизиона уже начали обсуждать возможные варианты реформы чемпионата, ожидая утверждения европейского календаря на сезон-2027/28.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Telegram-канал журналиста Игоря Бурбаса.

Возможны изменения формата и распределение на группы

За базовую основу планируется взять привычное количество участников – 16 клубов. Однако предлагается отказаться от классической системы в два круга и ввести двухступенчатый турнир.

Схема может напоминать предварительные форматы с разделением команд на группы после регулярного этапа – чемпионская группа из шести команд будет решать судьбу медалей, а нижняя группа будет бороться за место в элите.

Новацией может стать появление "группы середняков" - она будет состоять из четырех команд, не попавших в другие группы. Эта группа может разыгрывать дополнительный плей-офф за путевку в Лигу конференций или соревноваться за специальный денежный приз от титульного спонсора.

Вопросы сокращения лиги

Кроме этого, на следующем заседании клубов ожидается рассмотрение инициативы по более радикальному шагу - сокращение УПЛ до 12 участников начиная с сезона-2028/29. Такую идею продвигает донецкий "Шахтер", а среди потенциально готовых ее поддержать выделяется черкасский ЛНЗ.

Однако большинство клубов выступают резко против уменьшения количества участников, поскольку не хотят подвергать себя риску потерять место в элитном дивизионе.

Ранее мы сообщали о другой потенциальной реформе в украинском футболе – потенциальном отказе от лимита на легионеров. О том, почему для украинского футбола нет простого ответа – в колонке рассказал меджиаменеджер и спортивный функционер Михаил Метревели.

Теги: Футбол УПЛ
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Четвертая победа подряд: Украина разгромила Португалию на Евро-2026 по волейболу Четвертая победа подряд: Украина разгромила Португалию на Евро-2026 по волейболу Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео) Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео) Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео) Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео)
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины