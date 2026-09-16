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Теніс 16 вересня 2026 · 22:28

Костюк отримала несподіваний подарунок у Гвадалахарі: українка вже у чвертьфіналі WTA 500

Американка знялася зі змагань, тож перша ракетка турніру навіть не виходила на корт
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Костюк отримала несподіваний подарунок у Гвадалахарі: українка вже у чвертьфіналі WTA 500
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Друга ракетка України та 10-та у світовому рейтингу Марта Костюк достроково оформила путівку до 1/4 фіналу на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Поєдинок другої стадії змагань за участю українки так і не відбувся.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Чому відмовилась американка

Костюк розпочала змагання у Мексиці в статусі лідерки посіву, завдяки чому автоматично пропускала перше коло. У 1/8 фіналу українка мала зустрітися із представницею США Тейлор Таунсенд (WTA 98), яка у минулому очолювала світовий рейтинг у парному розряді.

Втім, поєдинок скасували до його початку. Американська спортсменка змушена була знятися з турніру через раптову хворобу, давши змогу Костюк без зайвих зусиль та витрати сил пройти до чвертьфінальної стадії.

Очікування наступної суперниці

Наразі українська тенісистка чекає на завершення другого кола, аби дізнатися ім'я своєї майбутньої опонентки.

Суперниця Костюк визначиться у протистоянні між американською тенісисткою Кайлою Дей (WTA 123) та "нейтральною" росіянкою Людмилою Самсоновою (WTA 50).

Раніше ми повідомляли, що Юлія Стародубцева назвала свою наступну мету після прориву в рейтингу WTA.

Теги: Теніс Марта Костюк
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