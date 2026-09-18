Битва вчерашних топов, шанс Костышина: превью 7-го тура УПЛ

Sport RBC.UA при поддержке стратегического партнера УПЛ BETKING рассказывает обо всех матчах 7-го тура УПЛ.
В пятницу, 18 сентября, стартует 7 тур чемпионата Украины по футболу сезона-2026/27. Программу откроют матчи "Черноморец" – "Оболонь" и "Полесье" – "Кривбасс".
В субботу состоятся еще три поединка, среди которых центральным можно назвать встречу "Зари" и "Динамо". Завершится тур в воскресенье матчами "Кудровка" – "Колос", "Карпаты" – "Верес" и "Шахтер" – ЛНЗ.
После шести туров "Полесье" и "Шахтер" набрали по 15 очков, "Карпаты" имеют 13, а "Динамо" - 10 баллов после пяти сыгранных матчей. Киевляне имеют игру в запасе.
Расписание 7-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)
Обе команды разместились в нижней части турнирной таблицы. "Черноморец" имеет четыре очка после пяти матчей, тогда как "Оболонь" набрала всего три балла в шести встречах.
Одесситы в предыдущем туре проиграли "Шахтеру" со счетом 0:2. "Оболонь" тоже потерпела поражение - от ЛНЗ (1:3).
Для обеих команд это важный матч в борьбе за выход из нижней части таблицы.
"Полесье" подходит к матчу в статусе одного из лидеров чемпионата. Житомиряне после поражения от "Зари" выиграли четыре матча подряд во внутренних турнирах, а в предыдущем туре минимально одолели "Левый Берег" - 1:0.
"Кривбасс" пока провел в чемпионате на один матч меньше. Команда имеет пять очков и находится в нижней половине таблицы. В последнем туре криворожцы так и не сыграли с Харьковом из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.
Матч в Житомире станет возможностью "Полесья" сохранить лидерство перед международной паузой.
У "Буковины" после шести матчей есть семь баллов. Черновцы в последнем туре спаслись от поражения в матче с "Зарей" (1:1), а перед этим сыграли вничью с "Эпицентром". "Харьков" в прошлом туре не играл, но успел получить путевку в 1/8 финала Кубка Украины, обыграв "Прикарпатье-Благо" (2:0).
Команды разделяют только два очка, так что победа может существенно изменить их положение в верхней половине таблицы.
Один из центральных матчей тура состоится с участием "Динамо". Киевляне после пяти сыгранных матчей имеют 10 очков и занимают четвертое место. В предыдущем туре команда Игоря Костюка уверенно победила "Эпицентр" – 3:0.
"Заря" пока восьмая с восемью баллами. Луганчане не отличаются стабильностью: после победы над "Буковиной" команда подходит к встрече с киевлянами на фоне двух побед, двух ничьих и двух поражений в чемпионате.
Для "Динамо" это еще одна возможность сократить отставание от лидеров. При этом у киевлян матч в запасе. А главная интрига наверняка состоит в том, сможет ли Андрей Ярмоленко побить рекорд Максима Шацких и забить свой 125-й мяч в УПЛ.
"Эпицентр" после шести туров имеет восемь очков и занимает шестое место. Команда Сергея Нагорняка в последнем туре уступила "Динамо" со счетом 0:3.
"Левый Берег" остается одной из трех команд чемпионата, еще не побеждавших в текущем сезоне. У Киевского клуба четыре очка после пяти матчей – одну игру команда еще должна провести с "Динамо" в начале декабря.
Грубо говоря: матч за выживание. И если "Кудровка" внизу таблицы подиу не вызывает, то "Колос" и его предпоследняя ступенька – это нонсенс. После вылета из Кубка Украины от "Карпат" Руслан Костышин заявил, что имел "жесткий разговор" с президентом клуба Андреем Засухой. Еще Костышин оговорился, что у него с клубом нет юридического контракта.
Словом, матч с "Кудровкой" может иметь большое значение для "Колоса". Тем более перед международной паузой, когда времени на оперативное исправление ситуации уже может и не быть.
"Карпаты" – главный преследователь лидеров. Львовяне набрали 13 очков в шести матчах и занимают третье место. Команда выиграла четыре встречи, однажды сыграла вничью и однажды уступила. Словом, если львовские болельщики ждали ренессанс своего любимого клуба – это время пришло.
"Верес" пока десятый с пятью очками, однако жители провели всего пять матчей. Команда имеет одну победу, две ничьи и два поражения. И этот сезон в очередной раз провоцирует желание аплодировать Олегу Шандруку за его титаническую и местами хирургическую работу с командой.
История встреч в УПЛ: 6 матчей
Действующий чемпион против действующего вицечемпиона. Как вам такая афиша?
Дончане выиграли пять из шести матчей, уступив лишь "Полесью". В предыдущем туре "горняки" легко справились с "Черноморцем" (2:0), а в четверг заехали в Закарпатье на матч с "Вильховцами" (3:0) в рамках Кубка Украины.
ЛНЗ находится на седьмой позиции с восемью очками. Черкасцы в последнем туре сыграли вничью с "Оболонью" – 0:0. И здесь интересно: сыграет ли в этом матче прошлогодний герой ЛНС Проспер Оба? В матче на Кубок он получил свое игровое время, но не факт, что будет иметь игровое время в чемпионате.
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