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Футбол 18 сентября 2026 · 06:01

Битва вчерашних топов, шанс Костышина: превью 7-го тура УПЛ

Грядущий тур Украинской Премьер-лиги станет последним перед длительной паузой на матчи сборных – интриг здесь предостаточно.
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Битва вчерашних топов, шанс Костышина: превью 7-го тура УПЛ
"Шахтер" и ЛНЗ в прошлом сезоне вели борьбу за чемпионство (фото: ФК "Шахтер")
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Sport RBC.UA при поддержке стратегического партнера УПЛ рассказывает обо всех матчах 7-го тура УПЛ.

7-й тур УПЛ: расписание матчей

В пятницу, 18 сентября, стартует 7 тур чемпионата Украины по футболу сезона-2026/27. Программу откроют матчи "Черноморец" – "Оболонь" и "Полесье" – "Кривбасс".

В субботу состоятся еще три поединка, среди которых центральным можно назвать встречу "Зари" и "Динамо". Завершится тур в воскресенье матчами "Кудровка" – "Колос", "Карпаты" – "Верес" и "Шахтер" – ЛНЗ.

После шести туров "Полесье" и "Шахтер" набрали по 15 очков, "Карпаты" имеют 13, а "Динамо" - 10 баллов после пяти сыгранных матчей. Киевляне имеют игру в запасе.

Битва вчерашних топов, шанс Костышина: превью 7-го тура УПЛРасписание 7-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

"Черноморец" – "Оболонь"

  • История встреч в УПЛ: 4 матча
  • Победа "Черноморца": 2 матча
  • Победа "Оболони": 1 матч
  • Ничья: 1 матч
  • : победа "Черноморца" – 2.26, ничья – 3.20, победа "Оболони" – 3.64.

Обе команды разместились в нижней части турнирной таблицы. "Черноморец" имеет четыре очка после пяти матчей, тогда как "Оболонь" набрала всего три балла в шести встречах.

Одесситы в предыдущем туре проиграли "Шахтеру" со счетом 0:2. "Оболонь" тоже потерпела поражение - от ЛНЗ (1:3).

Для обеих команд это важный матч в борьбе за выход из нижней части таблицы.

"Полесье" – "Кривбасс"

  • История встреч в УПЛ: 6 матчей
  • Победа "Полесья": 3
  • Победа "Кривбасса": 1
  • Ничья: 2
  • : победа "Полесье" – 1.32, ничья – 5.85, победа "Кривбасса" – 9.80.

"Полесье" подходит к матчу в статусе одного из лидеров чемпионата. Житомиряне после поражения от "Зари" выиграли четыре матча подряд во внутренних турнирах, а в предыдущем туре минимально одолели "Левый Берег" - 1:0.

"Кривбасс" пока провел в чемпионате на один матч меньше. Команда имеет пять очков и находится в нижней половине таблицы. В последнем туре криворожцы так и не сыграли с Харьковом из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

Матч в Житомире станет возможностью "Полесья" сохранить лидерство перед международной паузой.

"Харьков" – "Буковина"

  • История встреч в УПЛ: 0 матчей
  • : победа "Харькова" – 1.77, ничья – 3.60, победа "Буковины" – 4.75.

У "Буковины" после шести матчей есть семь баллов. Черновцы в последнем туре спаслись от поражения в матче с "Зарей" (1:1), а перед этим сыграли вничью с "Эпицентром". "Харьков" в прошлом туре не играл, но успел получить путевку в 1/8 финала Кубка Украины, обыграв "Прикарпатье-Благо" (2:0).

Команды разделяют только два очка, так что победа может существенно изменить их положение в верхней половине таблицы.

"Заря" – "Динамо"

  • История встреч в УПЛ: 58 матчей
  • Победа "Зари": 7
  • Победа "Динамо": 36
  • Ничья: 15
  • : победа "Зари" – 5.00, ничья – 4.00, победа "Динамо" – 1.66

Один из центральных матчей тура состоится с участием "Динамо". Киевляне после пяти сыгранных матчей имеют 10 очков и занимают четвертое место. В предыдущем туре команда Игоря Костюка уверенно победила "Эпицентр" – 3:0.

"Заря" пока восьмая с восемью баллами. Луганчане не отличаются стабильностью: после победы над "Буковиной" команда подходит к встрече с киевлянами на фоне двух побед, двух ничьих и двух поражений в чемпионате.

Для "Динамо" это еще одна возможность сократить отставание от лидеров. При этом у киевлян матч в запасе. А главная интрига наверняка состоит в том, сможет ли Андрей Ярмоленко побить рекорд Максима Шацких и забить свой 125-й мяч в УПЛ.

"Эпицентр" – "Левый Берег"

  • История встреч в УПЛ: 0 матчей
  • : победа "Эпицентра" – 2.54, ничья – 3.10, победа "Левого Берега" – 3.00.

"Эпицентр" после шести туров имеет восемь очков и занимает шестое место. Команда Сергея Нагорняка в последнем туре уступила "Динамо" со счетом 0:3.

"Левый Берег" остается одной из трех команд чемпионата, еще не побеждавших в текущем сезоне. У Киевского клуба четыре очка после пяти матчей – одну игру команда еще должна провести с "Динамо" в начале декабря.

"Кудровка" – "Колос"

  • История встреч в УПЛ: 2 матча
  • Победа "Кудровки": 0
  • Победа "Колоса": 2
  • Ничья: 0
  • : победа "Кудровки" – 3.60, ничья – 3.20, победа "Колоса" – 2.12.

Грубо говоря: матч за выживание. И если "Кудровка" внизу таблицы подиу не вызывает, то "Колос" и его предпоследняя ступенька – это нонсенс. После вылета из Кубка Украины от "Карпат" Руслан Костышин заявил, что имел "жесткий разговор" с президентом клуба Андреем Засухой. Еще Костышин оговорился, что у него с клубом нет юридического контракта.

Словом, матч с "Кудровкой" может иметь большое значение для "Колоса". Тем более перед международной паузой, когда времени на оперативное исправление ситуации уже может и не быть.

"Карпаты – "Верес"

  • История встреч в УПЛ: 12 матчей
  • Победа "Карпат": 3
  • Победа "Вереска": 3
  • Ничья: 6
  • Коэффициенты от BETKING: победа "Карпат" - 1.50, ничья - 4.00, победа "Верес" - 7.00.

"Карпаты" – главный преследователь лидеров. Львовяне набрали 13 очков в шести матчах и занимают третье место. Команда выиграла четыре встречи, однажды сыграла вничью и однажды уступила. Словом, если львовские болельщики ждали ренессанс своего любимого клуба – это время пришло.

"Верес" пока десятый с пятью очками, однако жители провели всего пять матчей. Команда имеет одну победу, две ничьи и два поражения. И этот сезон в очередной раз провоцирует желание аплодировать Олегу Шандруку за его титаническую и местами хирургическую работу с командой.

"Шахтер" – ЛНЗ

История встреч в УПЛ: 6 матчей

  • Победа "Шахтера": 4
  • Победа ЛНЗ: 1
  • Ничья: 1
  • : победа "Шахтера" – 1.53, ничья – 4.25, победа ЛНЗ – 5.75.

Действующий чемпион против действующего вицечемпиона. Как вам такая афиша?

Дончане выиграли пять из шести матчей, уступив лишь "Полесью". В предыдущем туре "горняки" легко справились с "Черноморцем" (2:0), а в четверг заехали в Закарпатье на матч с "Вильховцами" (3:0) в рамках Кубка Украины.

ЛНЗ находится на седьмой позиции с восемью очками. Черкасцы в последнем туре сыграли вничью с "Оболонью" – 0:0. И здесь интересно: сыграет ли в этом матче прошлогодний герой ЛНС Проспер Оба? В матче на Кубок он получил свое игровое время, но не факт, что будет иметь игровое время в чемпионате.

Теги: Динамо УПЛ Шахтер Футбол
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