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Футбол 17 сентября 2026 · 22:09

Две потери перед Лигой наций: в УАФ рассказали о кадровых изменениях в составе сборной Украины

Андреа Мальдера в предстоящих матчах не досчитается опытных игроков
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Две потери перед Лигой наций: в УАФ рассказали о кадровых изменениях в составе сборной Украины
Артем Довбик не сыграет за сборную Украины в предстоящих матчах (фото: УАФ)
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Сборная Украины претерпела вынужденные изменения в составе перед ближайшим сбором. Артем Довбик и Александр Андриевский не смогут присоединиться к национальной команде из-за повреждений. Оба игрока будут заменены футболистами из резервного списка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу УАФ .

Довбик получил травму, Андриевского прооперировали

Форвард "Болоньи" Артем Довбик получил травму во время выступлений за клуб, из-за чего пропустит ближайший сбор сборной Украины.

В свою очередь, полузащитник "Полесья" Александр Андриевский перенес операцию после того, как у него диагностировали аппендицит.

Таким образом, оба футболиста не смогут помочь национальной команде в ближайших матчах.

В сборную дозвали Краснопира и Пихальонка

Для компенсации потерь тренерский штаб сборной Украины принял решение вызвать в лагерь команды двух футболистов. К национальной команде присоединятся нападающий Игорь Краснопир из "Полесья" и полузащитник Александр Пихаленок из "Динамо".

Краснопиру 23 года и для него это дебютный вызов в национальную сборную. В текущем сезоне в составе "Полесья" он провел 9 матчей и забил 5 мячей.

Что касается Пихальонка, то у него за плечами 13 матчей в национальной сборной. В текущем сезоне 29-летний футболист отыграл 8 матчей за "Динамо" в разных турнирах, но голов не забивал.

Ранее мы публиковали полный список игроков, которых Андреа Мальдера вызвал на сбор национальной команды на матчи Лиги наций 2026/2027.

Теги: Футбол
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