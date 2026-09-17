Две потери перед Лигой наций: в УАФ рассказали о кадровых изменениях в составе сборной Украины

Сборная Украины претерпела вынужденные изменения в составе перед ближайшим сбором. Артем Довбик и Александр Андриевский не смогут присоединиться к национальной команде из-за повреждений. Оба игрока будут заменены футболистами из резервного списка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу УАФ .

Довбик получил травму, Андриевского прооперировали

Форвард "Болоньи" Артем Довбик получил травму во время выступлений за клуб, из-за чего пропустит ближайший сбор сборной Украины.

В свою очередь, полузащитник "Полесья" Александр Андриевский перенес операцию после того, как у него диагностировали аппендицит.

Таким образом, оба футболиста не смогут помочь национальной команде в ближайших матчах.

В сборную дозвали Краснопира и Пихальонка

Для компенсации потерь тренерский штаб сборной Украины принял решение вызвать в лагерь команды двух футболистов. К национальной команде присоединятся нападающий Игорь Краснопир из "Полесья" и полузащитник Александр Пихаленок из "Динамо".

Краснопиру 23 года и для него это дебютный вызов в национальную сборную. В текущем сезоне в составе "Полесья" он провел 9 матчей и забил 5 мячей.

Что касается Пихальонка, то у него за плечами 13 матчей в национальной сборной. В текущем сезоне 29-летний футболист отыграл 8 матчей за "Динамо" в разных турнирах, но голов не забивал.