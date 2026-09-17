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Другое 17 сентября 2026 · 20:10

"Сокол" разбил "Шершней" в матче Кубка Украины

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Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Сокол" разбил "Шершней" в матче Кубка Украины
Хоккеисты "Сокола" забросили сопернику 10 шайб (фото: ХК "Сокол")
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"Шершни" неудачно начали выступления в Кубке Украины-2026 имени Анатолия Хорозова. В дебютном матче группового этапа команда потерпела разгромное поражение от "Сокола" - 1:10.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Сокол" забил пять шайб в первом периоде

Хозяева встречи фактически решили судьбу матча уже в стартовой двадцатиминутке. «Сокол» четырежды поразил ворота «Шершнив» в большинстве, а всего за первый период забросил пять шайб.

Счет на 3-й минуте открыл Кальсин, после чего отличились Чердак и Мазур. К завершению периода еще по шайбе забросили Бородай и Мазур – 5:0.

Во второй трети "Шершням" удалось сократить отставание. На 26-й минуте Шевченко реализовал большинство после передачи Лесникова и сделал счет 1:5.

Впрочем, развить этот успех команде не удалось. "Сокол" ответил двумя голами Чердака и Бородая и перед последним периодом вел уже с преимуществом в шесть шайб - 7:1.

Третий период завершил разгром

В последней двадцатиминутке "Сокол" продолжил контролировать игру и еще трижды отправил шайбу в ворота соперника. Отличились Тищенко, Сидоренко и Мазур, для которого это была третья шайба в матче. В итоге "Сокол" победил "Шершнив" со счетом 10:1.

Сокол – Шершни – 10:1 (5:0, 2:1, 3:0)

Шайбы: Кальсин (Бородай, Ратушный, более.), 02:33 - 1:0; Горище (Олейник, более.), 04:12 - 2:0; Мазур (Олейник, Толстушко, более.) – 3:0; Бородай (Сидоренко, Захаров), 10:07 – 4:0; Мазур (Олейник, Чердак), 15:05 – 5:0; Шевченко (Лесников, более.), 25:02 – 5:1; Горище (более), 32:41 – 6:1; Бородай (Чердак, Янишевский), 36:23 - 7:1; Тищенко (Кальсин, Толстушко, более.), 50:14 – 8:1; Сидоренко (Олейник, Мазур), 53:15 - 9:1; Мазур (Сидоренко, Олейник), 56:59 – 10:1.

Свой второй матч в рамках группового этапа Кубка Украины-2026 "Сокол" и "Шершни" проведут 18 сентября. Начало встречи запланировано на 12:00.

Турнирная таблица Кубка Украины

"Сокол" и "Шершни" играют в группе В. В группе А в Кубке Украины-2026 играют "Кременчуг", "Одесщина" и херсонский "Днепр". В финале сыграют победители обеих групп.

Ранее мы рассказывали о расписании матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею.

Теги: Сокол Хоккей
Главные матчи
Кубок Украины 17 сентября 15:00
Вильховцы - : - Шахтер
Лига Европы 17 сентября 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Лига Европы 17 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Борнмут
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