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Другое 18 сентября 2026 · 10:20

Удобный соперник для Украины: стали известны все пары 1/8 финала Евро-2026 по волейболу

В борьбе за четвертьфинал "сине-желтые" сыграют со сборной Румынии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удобный соперник для Украины: стали известны все пары 1/8 финала Евро-2026 по волейболу
Сборная Украины по волейболу (Фото: CEV)
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Мужская сборная Украины по волейболу сыграет против Румынии в 1/8 финала Евро-2026 по волейболу. Украинцы в четвертый раз подряд вышли из группы на континентальном первенстве.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

История встреч и потенциальный четвертьфинал

Соперником Украины стала третья команда группы D - Румыния. Статистика очных поединков полностью на стороне "сине-желтых": все 4 предыдущих матча выиграла Украина с одинаковым счетом 3:1 (трижды в Золотой Евролиге и один раз в отборе на ЧМ).

В случае успеха в Софии, в четвертьфинале украинцы сыграют с победителем пары Франция – Португалия.

Полное расписание 1/8 финала Евро-2026

Матчи первого раунда плей-офф будут принимать София и Турин:

Суббота, 19 сентября: Польша – Латвия (16:00), Германия – Болгария (19:00);

Воскресенье, 20 сентября: Украина – Румыния (16:00), Финляндия – Греция (17:00), Франция – Португалия (19:00), Италия – Дания (22:05);

Понедельник, 21 сентября: Бельгия – Чехия (17:00), Словения – Сербия (22:00).

Четвертьфиналы пройдут 22-23 сентября, полуфиналы - 25 сентября, а решающий финальный матч за золотые награды будет принимать Милан 26 сентября.

Действующим чемпионом Европы сборная Польши.

Ранее мы рассказывали, что "Сокол" разбил "Шершней" в матче Кубка Украины.

Теги: Волейбол Сборная Украины
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