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Другое 17 сентября 2026 · 09:33

Украина узнала соперника в плей-офф волейбольного Евро-2026: с кем и когда сыграет

После напряженной развязки в группе B команда Рауля Лосано получила идеальный расклад
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина узнала соперника в плей-офф волейбольного Евро-2026: с кем и когда сыграет
Сборная Украины получила сетку плей-офф (фото: CEV)
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Сборная Украины по волейболу завершила выступления на групповом этапе чемпионата Европы 2026 года и определилась со своим путем в плей-офф. Благодаря благоприятному раскладу в параллельных матчах "сине-желтые" оказались в комфортной части турнирной сетки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Итоги группы B

Украинская команда одержала 4 победы в 5-ти поединках и заняла второе место в своей шестерке. Судьба итогового места подопечных Рауля Лосано разрешалась в последнем противостоянии между Польшей и Болгарией. Для сохранения второй позиции украинцам необходимо было, чтобы болгары не выиграли матч в трех или четырех сетах.

Когда встреча перешла в тайбрейк, "сине-желтые" гарантировали себе второе место. Первое место заняла Польша.

Турнирная таблица группы B:

  1. Польша – 13 очков
  2. Украина – 12
  3. Болгария – 11
  4. Португалия – 4
  5. Северная Македония – 3
  6. Израиль – 2

Соперник в 1/8 финала и сетка плей-офф

В первом раунде плей-офф Украина сыграет против сборной Румынии, которая финишировала третьей в группе D. История очных встреч на стороне украинцев: все четыре предыдущих поединка против румын завершались победой "сине-желтых" с одинаковым счетом 3:1.

Вторая позиция позволила сборной Украины избежать встречи с главными фаворитами турнира – Польшей и Италией – вплоть до финала и полуфинала соответственно. В случае выхода в четвертьфинал потенциальным соперником украинцев станет победитель пары Франция – Португалия.

Поединок 1/8 финала Украина – Румыния состоится в воскресенье, 20 сентября, в 16.00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как сборные Украины стартовали с разгромов на шахматной Олимпиаде.

Теги: Волейбол Сборная Украины
Главные матчи
Кубок Украины 17 сентября 15:00
Вильховцы - : - Шахтер
Лига Европы 17 сентября 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Лига Европы 17 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Борнмут
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