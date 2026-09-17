rbc.ua
UA | RU
Четвер, 17 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Україна дізналася суперника у плей-офф волейбольного Євро-2026: з ким і коли зіграє
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 17 вересня 2026 · 09:33

Україна дізналася суперника у плей-офф волейбольного Євро-2026: з ким і коли зіграє

Після напруженої розв'язки в групі B команда Рауля Лосано отримала ідеальний розклад
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна дізналася суперника у плей-офф волейбольного Євро-2026: з ким і коли зіграє
Збірна України отримала сітку плей-офф (фото: CEV)
Add as a preferred source on Google

Збірна України з волейболу завершила виступи на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 року та визначилася зі своїм шляхом у плей-офф. Завдяки сприятливому розкладу в паралельних матчах "синьо-жовті" опинилися у комфортній частині сітки турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Підсумки групи B

Українська команда здобула 4 перемоги у 5-ти поєдинках та посіла другу сходинку у своїй шістці. Доля підсумкового місця підопічних Рауля Лосано вирішувалася в останньому протистоянні між Польщею та Болгарією. Для збереження другої позиції українцям було необхідно, щоб болгари не виграли матч у трьох або чотирьох сетах.

Коли зустріч перейшла у тайбрейк, "синьо-жовті" гарантували собі другу сходинку. Перше місце здобула Польща.

Турнірна таблиця групи B:

  1. Польща – 13 очок
  2. Україна – 12
  3. Болгарія – 11
  4. Португалія – 4
  5. Північна Македонія – 3
  6. Ізраїль – 2

Суперник в 1/8 фіналу та сітка плей-офф

У першому раунді плейоф Україна зіграє проти збірної Румунії, яка фінішувала третьою в групі D. Історія очних зустрічей на боці українців: усі чотири попередні поєдинки проти румунів завершувалися перемогою "синьо-жовтих" із однаковим рахунком 3:1.

Друга позиція дозволила збірній України уникнути зустрічі з головними фаворитами турніру – Польщею та Італією – аж до фіналу та півфіналу відповідно. У разі виходу до чвертьфіналу потенційним суперником українців стане переможець пари Франція – Португалія.

Поєдинок 1/8 фіналу Україна – Румунія відбудеться у неділю, 20 вересня, о 16:00 за київським часом.

Раніше ми розповіли, як збірні України стартували з розгромів на шаховій Олімпіаді.

Теги: Волейбол Збірна України
Головні матчі
Кубок України 17 вересня 15:00
Вільхівці - : - Шахтар
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Борнмут
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
70 років Віктору Грачову: 7 фактів про легенду "Шахтаря", які варто знати 70 років Віктору Грачову: 7 фактів про легенду "Шахтаря", які варто знати Костюк отримала несподіваний подарунок у Гвадалахарі: українка вже у чвертьфіналі WTA 500 Костюк отримала несподіваний подарунок у Гвадалахарі: українка вже у чвертьфіналі WTA 500 Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер