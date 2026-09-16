Два розгроми на старті: збірні України гучно заявили про себе на шаховій Олімпіаді

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів надзвичайно переконливо розпочали свої виступи на Всесвітній шаховій Олімпіаді в Узбекистані. Вже у першому турі обом українським колективам вдалося здобути розгромні перемоги.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію шахів України.
У чоловічому турнірі "синьо-жовті" впевнено розібралися зі збірною Зімбабве, підсумковий рахунок протистояння – 3,5:0,5. Перемоги у своїх партіях впевнено оформили Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков. Єдину нічию у складі нашої команди зафіксував Роман Дегтярьов.
Ще переконливіше виступила жіноча збірна України, яка провела свій стартовий матч проти команди Іраку без жодної втрати. Українські шахістки здобули чотири перемоги у чотирьох партіях (4:0). Максимальний результат команді принесли Анастасія Гнатишин, Наталія Букса, Анастасія Рахмангулова та Тетяна Скарбарчук.
Зазначимо, що вихідними у перший ігровий день були Василь Іванчук та Анна Ушеніна.
Всесвітня шахова Олімпіада проходитиме у Самарканді до 27 вересня.
Поєдинки другого туру відбудуться у четвер, 17 вересня, о 13:00 за київським часом. Жеребкування пар відбудеться після завершення усіх партій стартового ігрового дня.
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