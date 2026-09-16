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Інше 16 вересня 2026 · 22:01

Два розгроми на старті: збірні України гучно заявили про себе на шаховій Олімпіаді

Жіноча команда у першому турі взагалі не віддала суперницям жодного очка
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Два розгроми на старті: збірні України гучно заявили про себе на шаховій Олімпіаді
Чоловіча та жіноча збірні України (фото: ФШУ)
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Чоловіча та жіноча збірні України з шахів надзвичайно переконливо розпочали свої виступи на Всесвітній шаховій Олімпіаді в Узбекистані. Вже у першому турі обом українським колективам вдалося здобути розгромні перемоги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію шахів України.

Впевнена хода у чоловічому турнірі

У чоловічому турнірі "синьо-жовті" впевнено розібралися зі збірною Зімбабве, підсумковий рахунок протистояння – 3,5:0,5. Перемоги у своїх партіях впевнено оформили Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков. Єдину нічию у складі нашої команди зафіксував Роман Дегтярьов.

Суха перемога жіночої збірної

Ще переконливіше виступила жіноча збірна України, яка провела свій стартовий матч проти команди Іраку без жодної втрати. Українські шахістки здобули чотири перемоги у чотирьох партіях (4:0). Максимальний результат команді принесли Анастасія Гнатишин, Наталія Букса, Анастасія Рахмангулова та Тетяна Скарбарчук.

Зазначимо, що вихідними у перший ігровий день були Василь Іванчук та Анна Ушеніна.

Коли наступні матчі

Всесвітня шахова Олімпіада проходитиме у Самарканді до 27 вересня.

Поєдинки другого туру відбудуться у четвер, 17 вересня, о 13:00 за київським часом. Жеребкування пар відбудеться після завершення усіх партій стартового ігрового дня.

Раніше ми повідомили, що тренер Магнуса Карлсена увійшов до складу Федерації шахів України.

Теги: Спортсмени Збірна України
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Мілан - : - Бенфіка
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Андерлехт - : - Ліон
Ла Ліга 16 вересня 22:30
Барселона - : - Расінг
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