Два разгрома на старте: сборные Украины громко заявили о себе на шахматной Олимпиаде

Мужская и женская сборные Украины по шахматам чрезвычайно убедительно начали свои выступления на Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане. Уже в первом туре обеим украинским командам удалось одержать разгромные победы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
В мужском турнире "сине-желтые" уверенно разобрались со сборной Зимбабве, итоговый счет противостояния – 3,5:0,5. Победы в своих партиях уверенно оформили Игорь Коваленко, Антон Коробов и Игорь Самуненков. Единственную ничью в составе нашей команды зафиксировал Роман Дегтярев.
Еще более убедительно выступила женская сборная Украины, которая провела свой стартовый матч против команды Ирака без потерь. Украинские шахматистки одержали четыре победы в четырех партиях (4:0). Максимальный результат команде принесли Анастасия Гнатышин, Наталья Букса, Анастасия Рахмангулова и Татьяна Скарбарчук.
Отметим, что выходными в первый игровой день были Василий Иванчук и Анна Ушенина.
Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Самарканде до 27 сентября.
Матчи второго тура состоятся в четверг, 17 сентября, в 13:00 по киевскому времени. Жеребьевка пар пройдет после завершения всех партий стартового игрового дня.
Ранее мы сообщили, что тренер Магнуса Карлсена вошел в состав Федерации шахмат Украины.