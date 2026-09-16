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Другое 16 сентября 2026 · 22:01

Два разгрома на старте: сборные Украины громко заявили о себе на шахматной Олимпиаде

Женская команда в первом туре вообще не отдала соперницам ни одного очка
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Два разгрома на старте: сборные Украины громко заявили о себе на шахматной Олимпиаде
Мужская и женская сборные Украины (фото: ФШУ)
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Мужская и женская сборные Украины по шахматам чрезвычайно убедительно начали свои выступления на Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане. Уже в первом туре обеим украинским командам удалось одержать разгромные победы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Уверенное шествие в мужском турнире

В мужском турнире "сине-желтые" уверенно разобрались со сборной Зимбабве, итоговый счет противостояния – 3,5:0,5. Победы в своих партиях уверенно оформили Игорь Коваленко, Антон Коробов и Игорь Самуненков. Единственную ничью в составе нашей команды зафиксировал Роман Дегтярев.

Сухая победа женской сборной

Еще более убедительно выступила женская сборная Украины, которая провела свой стартовый матч против команды Ирака без потерь. Украинские шахматистки одержали четыре победы в четырех партиях (4:0). Максимальный результат команде принесли Анастасия Гнатышин, Наталья Букса, Анастасия Рахмангулова и Татьяна Скарбарчук.

Отметим, что выходными в первый игровой день были Василий Иванчук и Анна Ушенина.

Когда следующие матчи

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Самарканде до 27 сентября.

Матчи второго тура состоятся в четверг, 17 сентября, в 13:00 по киевскому времени. Жеребьевка пар пройдет после завершения всех партий стартового игрового дня.

Ранее мы сообщили, что тренер Магнуса Карлсена вошел в состав Федерации шахмат Украины.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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Лига Европы 16 сентября 22:00
Милан - : - Бенфика
Лига Европы 16 сентября 22:00
Андерлехт - : - Лион
Ла Лига 16 сентября 22:30
Барселона - : - Расинг
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