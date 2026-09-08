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Другое 08 сентября 2026 · 14:54

Чемпионское усиление: тренер Магнуса Карлсена вошел в состав Федерации шахмат Украины

Датский гроссмейстер будет отвечать за международные связи и представительство федерации в ФИДЕ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Чемпионское усиление: тренер Магнуса Карлсена вошел в состав Федерации шахмат Украины
Петер Нильсен (Фото: Федеоация шахмат Украины, Facebook)
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Федерация шахмат Украины объявила о масштабном реформировании структуры управления. Первым членом обновленной команды стал датский гроссмейстер и тренер 5-кратного чемпиона мира Магнуса Карлсена – Петер Гейне Нильсен.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Федерации шахмат Украины в Facebook.

Обязанности Нильсена в ФШУ

В должности заместителя исполнительного директора датский специалист возглавит направление международного сотрудничества. В круг его ключевых задач войдут адвокация и стратегическое сотрудничество с ФИДЕ и Европейским шахматным союзом (ЕШС), а также привлечение иностранных ресурсов, реализация совместных проектов и поиск новых партнеров.

Также датский специалист будет осуществлять сопровождение и координацию выступлений национальных команд Украины на международной арене.

Принципы обновленной системы управления

Реформа ФШУ предусматривает закрепление отдельных направлений (детско-юношеский спорт, диджитализация, спорт высших достижений) за профильными заместителями. Новая модель базируется на автономии принятия решений, персональной ответственности и ускорении коммуникации с региональными центрами.

В пресс-службе ФШУ подчеркнули, что презентация других членов новой управленческой команды состоится в ближайшее время.

Кто такой Петер Нильсен

Нильсен стал гроссмейстером в 1994 году, после чего пять раз побеждал на чемпионате Дании по шахматам и семь раз представлял страну на семи шахматных Олимпиадах. В ходе Олимпиады в Москве выиграл бронзовую медаль на третьей доске.

Как тренер, Нильсен работал с Виши Анандом с 2002 по 2012 годы. В это время индийский шахматист стал чемпионом мира и трижды защитил чемпионский титул. А с 2013 года Петер тренирует норвежца Магнуса Карлсена, который до сих пор является сильнейшим игроком в классических шахматах, рапиде и блице.

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Теги: Спортсмены
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