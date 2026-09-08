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Інше 08 вересня 2026 · 14:54

Чемпіонське підсилення: тренер Магнуса Карлсена увійшов до складу Федерації шахів України

Данський гросмейстер відповідатиме за міжнародні зв'язки та представництво федерації в ФІДЕ
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чемпіонське підсилення: тренер Магнуса Карлсена увійшов до складу Федерації шахів України
Петер Нільсен (Фото: Федеоація шахів України, Facebook)
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Федерація шахів України оголосила про масштабне реформування структури управління. Першим членом оновленої команди став данський гросмейстер і тренер 5-разового чемпіона світу Магнуса Карлсена - Петер Гейне Нільсен.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Федерації шахів України у Facebook.

Обов'язки Нільсена у ФШУ

На посаді заступника виконавчого директора данський фахівець очолить напрямок міжнародної співпраці. До кола його ключових завдань увійдуть адвокація та стратегічна співпраця з ФІДЕ та Європейським шаховим союзом (ЄШС), а також залучення іноземних ресурсів, реалізація спільних проєктів та пошук нових партнерів.

Також саме данський фахівець буде здійснювати супровід та координацію виступів національних команд України на міжнародній арені.

Принципи оновленої системи управління

Реформа ФШУ передбачає закріплення окремих напрямків (дитячо-юнацький спорт, діджиталізація, спорт вищих досягнень) за профільними заступниками. Нова модель базується на автономії ухвалення рішень, персональній відповідальності та прискоренні комунікації з регіональними осередками.

У пресслужбі ФШУ підкреслили, що презентація інших членів нової управлінської команди відбудеться найближчим часом.

Хто такий Петер Нільсен

Нільсен став гросмейстером в 1994-му році, після чого п'ять разів перемагав на чемпіонаті Данії з шахів та сім разів представляв країну на семи шахових Олімпіадах. Під час Олімпіади в Москві виграв бронзову медаль на третій дошці.

Як тренер, Нільсен працював із Віші Анандом з 2002-го по 2012-й роки. Саме тоді індійський шахіст став чемпіоном світу та тричі захистив чемпіонський титул. А з 2013-го року Петер тренує норвежця Магнуса Карлсена, який досі є найсильнішим гравцем в класичних шахах, рапіді та бліці.

Раніше ми повідомляли, що легендарний українець Василь Іванчук увійде до Всесвітньої зали слави шахів.

Теги: Спортсмени
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