Історичне визнання: легендарний українець увійде до Всесвітньої зали слави шахів

Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук отримає найвище світове визнання. 57-річний шахіст офіційно увійде до Всесвітньої зали слави під час урочистої церемонії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію шахів Києва .

Українець у видатній компанії

Урочиста подія запланована на жовтень 2026 року та відбудеться в американському Сент-Луїсі, де з 2011 року розташований музей та Зала слави світових шахів.

Разом із українцем до Зали слави увійдуть ще четверо відомих представників шахової еліти: ізраїльтянин Борис Гельфанд, шведський гросмейстер Ульф Андерссон, грузинська шахістка Нана Іоселіані та швейцарка Алєксандра Костенюк.

Хто такий Василь Іванчук

Народився 18 березня 1969 року в Копичинцях Тернопільської області. Шахами почав займатися з четвертого класу в Тернополі, згодом тренувався у Львові та закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. У 15 років виграв юніорський чемпіонат СРСР, а у 19 років - здобув звання гросмейстера.

У його доробку – золоті нагороди чемпіонату світу з бліцу (2007) та рапіду (2016), а також фінал чемпіонату світу ФІДЕ 2002 року проти іншого українця Руслана Пономарьова. Окрім цього, Іванчук здобував титул чемпіона Європи (2004) та ставав віце-чемпіоном Європи з бліцу (2023).

Іванчук тричі тріумфував на супертурнірі в Лінаресі (1989, 1991, 1995), де обігрував Гаррі Каспарова, а також ставав першим у Вейк-ан-Зеє, Дортмунді та Гавані. У жовтні 2007 року він посідав 3-тє місце у світовому рейтинг-листі ФІДЕ.

Вагомим здобутком гросмейстера є і його виступи за збірні: він чотири рази ставав переможцем Шахових олімпіад (у 1988 і 1990 роках у складі СРСР, а у 2004 та 2010 – за Україну), а також виборював "золото" командного чемпіонату світу 2001 року.