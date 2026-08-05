rbc.ua
UA | RU
Середа, 05 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше "Золото" в Парижі: Байло та Середа здобули першу перемогу України на ЧЄ-2026
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 05 серпня 2026 · 20:41

"Золото" в Парижі: Байло та Середа здобули першу перемогу України на ЧЄ-2026

Український мікст-дует виборов золоті медалі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Золото" в Парижі: Байло та Середа здобули першу перемогу України на ЧЄ-2026
Олексій Середа та Ксенія Байло (фото: Федерація стрибків у воду України)

Збірна України виборола першу золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2026 зі стрибків у воду в Парижі. Переможцями у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки стали Ксенія Байло та Олексій Середа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на національну Федерацію стрибків у воду.

Впевнений шлях та фінальний ривок

Український дует від початку фіналу включився у боротьбу за найвищі місця. Вже після другої спроби Байло та Середа захопили проміжне лідерство, яке вдало утримували протягом наступних стрибків, мінімально випереджаючи представників Німеччини – Оле Йоганнеса Рослера та Пауліну Александру Пфайф.

Долю чемпіонства вирішила фінальна, п'ята спроба: за складний задній стрибок із двома з половиною сальто та півторами обертами тулуба "синьо-жовті" отримали від суддів найвищу оцінку змагань – 81.60 бала. Загальний результат українців склав 323.16 очка, що дозволило їм упевнено випередити німецьку та іспанську пари.

Четверта нагорода збірної у Парижі

Цей успіх став першим "золотом" для України на Євро-2026. Загалом у доробку національної команди зі стрибків у воду вже чотири медалі турніру.

Раніше Середа здобув "бронзу" в парі з Марком Гриценком (10 м), а Байло піднімалася на третю сходинку п'єдесталу в синхроні із Софією Виставкіною та у складі змішаної команди.

Раніше ми повідомляли, що Ігор Хмара вирвав медаль Євро-2026 з веслування.

Головні матчі
Ліга конференцій 6 серпня 20:00
Динамо - : - Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 13:00
Чорноморець - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
Головні новини
Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса" Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса" Дебют в "Карпатах", підвищення Михайленка, виступ на Євро-2026: інтерв'ю Дениса Марченка Дебют в "Карпатах", підвищення Михайленка, виступ на Євро-2026: інтерв'ю Дениса Марченка Повернення в "Динамо": президент киян розмовляв з Ребровим Повернення в "Динамо": президент киян розмовляв з Ребровим
Точки зору
Кирило Круторогов
7 інтриг перед новим сезоном УПЛ Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна