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Другое 05 августа 2026 · 20:41

"Золото" в Париже: Байло и Середа одержали первую победу Украины на ЧЕ-2026

Украинский микст-дуэт завоевал золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Золото" в Париже: Байло и Середа одержали первую победу Украины на ЧЕ-2026
Алексей Середа и Ксения Байло (фото: Федерация прыжков в воду Украины)

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы-2026 по прыжкам в воду в Париже. Победителями в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки стали Ксения Байло и Алексей Середа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на национальную Федерацию прыжков в воду.

Уверенный путь и финальный рывок

Украинский дуэт с начала финала включился в борьбу за самые высокие места. Уже после второй попытки Байло и Середа захватили промежуточное лидерство, и удачно удерживали его в течение следующих прыжков, минимально опережая представителей Германии – Оле Йоганнеса Рослера и Паулину Александру Пфайф.

Судьбу чемпионства решила финальная, пятая попытка: за сложный задний прыжок с двумя с половиной сальто и полутора оборотами туловища "сине-желтые" получили от судей самую высокую оценку соревнований - 81.60 балла. Общий результат украинцев составил 323.16 очков, что позволило им уверенно опередить немецкую и испанскую пару.

Четвертая награда сборной в Париже

Этот успех стал первым "золотом" для Украины на Евро-2026. Всего у национальной команды по прыжкам в воду уже четыре медали турнира.

Ранее Середа получил "бронзу" в паре с Марком Гриценко (10 м), а Байло поднималась на третье место пьедестала в синхроне с Софией Выставкиной и в составе смешанной команды.

Ранее мы сообщали, что Игорь Хмара вырвал медаль Евро-2026 по гребле.

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