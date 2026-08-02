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Другое 02 августа 2026 · 16:35

Сменил дисциплину и создал сенсацию: украинец вырвал медаль Евро-2026 по гребле

Игорь Хмара выдал мощный финиш и установил личный рекорд
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сменил дисциплину и создал сенсацию: украинец вырвал медаль Евро-2026 по гребле
Игорь Хмара (фото: worldrowing.com)

Украинский гребец Игорь Хмара стал бронзовым призером чемпионата Европы по академической гребле, который продолжается в итальянском Варезе. Эта награда стала для сборной Украины первой на континентальном первенстве-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Исторический успех в новом классе

В финале мужских одиночек легкого веса 36-летний украинец преодолел двухкилометровую дистанцию с результатом 6:56.80 минуты. Это время стало его личным международным рекордом.

На начальном отрезке в 500 метров Хмара немного уступал австрийцу Конраду Гольчу, однако на второй части дистанции совершил мощный рывок, оторвался от преследователя и уверенно удержал третью позицию. Победу в заезде одержал грек Петрос Гайдацис (6:50.92), а "серебро" досталось немцу Фабио Крессу (6:54.63).

Для Хмары эта медаль особенная - она стала первой наградой в его карьере на чемпионатах Европы. Кроме того, текущий сезон является для украинца дебютным после перехода из парной двойки, где он завоевывал "бронзу" чемпионата мира-2022, к выступлениям в одиночке.

Украинские гребцы в текущем сезоне

На континентальном первенстве в Италии Украину представляют 35 спортсменов в семи экипажах.

Для нашей команды это первая медаль на Евро-2026 и третья в текущем международном сезоне. Ранее Игорь Хмара завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Пловдиве, а мужская парная четверка получила там бронзовую награду.

Ранее мы рассказали, как София Выставкина и Ксения Байло совершили невероятный камбэк на Евро-2026 по прыжкам в воду.

Теги: Сборная Украины
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