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Інше 02 серпня 2026 · 16:35

Змінив дисципліну і створив сенсацію: українець вирвав медаль Євро-2026 з веслування

Ігор Хмара видав потужний фініш та встановив особистий рекорд
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Змінив дисципліну і створив сенсацію: українець вирвав медаль Євро-2026 з веслування
Ігор Хмара (фото: worldrowing.com)

Український веслувальник Ігор Хмара став бронзовим призером чемпіонату Європи з академічного веслування, який триває в італійському Варезе. Ця нагорода стала для збірної України першою на континентальній першості-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт змагань.

Історичний успіх у новому класі

У фіналі чоловічих одиночок легкої ваги 36-річний українець подолав двокілометрову дистанцію з результатом 6:56.80 хвилини. Цей час став його особистим міжнародним рекордом.

На початковому відрізку у 500 метрів Хмара трохи поступався австрійцю Конраду Гольчу, проте на другій частині дистанції здійснив потужний ривок, відірвався від переслідувача та впевнено втримав третю позицію. Перемогу у заїзді здобув грек Петрос Гайдаціс (6:50.92), а "срібло" дісталося німцю Фабіо Крессу (6:54.63).

Для Хмари ця медаль є особливою – вона стала першою нагородою в його кар'єрі на чемпіонатах Європи. Крім того, поточний сезон є для українця дебютним після переходу з парної двійки, де він здобував "бронзу" чемпіонату світу-2022, до виступів в одиночці.

Українські веслувальники в поточному сезоні

На континентальній першості в Італії Україну представляють 35 спортсменів у семи екіпажах.

Для нашої команди це перша медаль на Євро-2026 та третя – у поточному міжнародному сезоні. Раніше Ігор Хмара виборював "золото" на етапі Кубка світу в Пловдиві, а чоловіча парна четвірка здобула там бронзову нагороду.

Раніше ми розповіли, як Софія Виставкіна та Ксенія Байло здійснили неймовірний камбек на Євро-2026 зі стрибків у воду.

Теги: Збірна України
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