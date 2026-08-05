Вольовий камбек: Середа та Гриценко вибороли "бронзу" Євро-2026 у стрибках у воду

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи 2026 з водних видів спорту. Наші спортсмени посіли третє місце у фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вишки

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Національний олімпійський комітет України .

Прорив із шостої позиції

Початок фіналу у синхронних стрибках з 10-метрової вишки виявився непростим для українського дуету. Після перших двох спроб Середа та Гриценко посідали лише шосте місце. Втім, українці зуміли зібратися та якісно виконати наступні стрибки, що дозволило їм суттєво покращити оцінки та піднятися до трійки найсильніших.

У підсумку Олексій та Марк набрали 406,05 бала, поступившись лише дуетам з Італії та нейтральним атлетам.

ЧЄ-2026. Стрибки у воду. Синхрон, вишка 10 м (чоловіки)

Нікіта Шлейхер / Руслан Тєрновой (нейтральні) - 443,82 Сімоне Конте / Рафаеле Пеллігра (Італія) - 416,46 Олексій Середа / Марк Гриценко (Україна) - 406,05

Третя медаль для України

Ця нагорода стала вже третьою для збірної України на континентальній першості у столиці Франції.

Раніше українські водники вибороли "бронзу" в командному міксті, а також піднялися на третю сходинку п'єдесталу в жіночих синхронних стрибках з 10-метрової вишки.