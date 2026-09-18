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Футбол 18 вересня 2026 · 19:35

"Може, Мальдера викличе сьомим нападником": Назарій Федорівський – про історичний гол у ворота "Чорноморця"

Воротар "Оболоні" поділився емоціями від забитого гола
Євгеній Назаренко Євгеній Назаренко Колумніст Sport RBC.UA
"Може, Мальдера викличе сьомим нападником": Назарій Федорівський – про історичний гол у ворота "Чорноморця"
Назарій Федорівський (фото: ФК "Оболонь")
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Голкіпер київської "Оболоні" Назарій Федорівський став справжнім героєм матчу 7-го туру УПЛ проти одеського "Чорноморця" (1:1). На останніх доданих хвилинах він пішов до чужого карного майданчика, забив рятівний м'яч та приніс "пивоварам" надважливу нічию.

Після гри воротар ексклюзивно поділився емоціями від забитого м'яча із Sport RBC.UA.

Федорівський відзначив подачу Суханова

"Відчуття неймовірні, я дуже радий, що допоміг команді здобути важливу нічию, – зізнається футболіст. – Дуже приємно увійти в історію мого рідного клубу. Хочу, щоб цей гол став поштовхом до наших майбутніх звитяг".

За словами гравця, спеціально такі підключення до атак команда не награє.

"Подібного ніколи не відпрацьовував, але коли йшов у карний майданчик, майже завжди добирався до мʼяча. Цього разу, завдяки чудовій подачі Суханова, вдалося навіть забити", – розповів воротар.

Федорівський став лише другим голкіпером в історії елітного дивізіону чемпіонату України, якому вдалося забити гол з гри. Першим був Євген Боровик, який у 2010 році, захищаючи кольори "Кривбаса", вразив ворота київського "Арсенала" (1:1) – символічно, що той м'яч також був забитий у компенсований час.

"Я знаю про це, – коментує своє історичне досягнення Федорівський. – Євген – мій товариш, він мене вже привітав".

&quot;Може, Мальдера викличе сьомим нападником&quot;: Назарій Федорівський – про історичний гол у ворота &quot;Чорноморця&quot;Євген Боровик привітав Назарія Федорівського (фото: Назарій Федорівський)

Федорівський чекає на дзвінок Мальдери

На жартівливе запитання про те, чи не планують у клубі тепер перевести його в лінію нападу, герой матчу відповів з гумором: "Поки ні. Може, Мальдера сьомим викличе".

Цікаво, що це лише другий гол "Оболоні" в поточному сезоні. Відтак, Федорівський тепер розділяє гонку бомбардирів у своєму колективі.

Додамо, що тепер "Чорноморець" має п’ять балів та посідає десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. Водночас "Оболонь" здобула чотири пункти та розмістилася на 14-й позиції. У наступному турі "Чорноморець" зіграє з "Харковом", водночас "Оболонь" спробує свої сили з "Кривбасом".

Теги: Оболонь Черноморец
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