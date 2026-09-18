"Полісся" зберегло лідерство в УПЛ перед паузою на збірні: Краснопір знову став героєм (відео)

Житомирське "Полісся" здобуло перемогу над криворізьким "Кривбасом" у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги. Команда Руслана Ротаня закріпилась на вершині турнірної таблиці.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.
УПЛ. 7-й тур
"Полісся" – "Кривбас" – 1:0
Гол: Краснопір, 6, з пенальті
Початок поєдинку на стадіоні "Центральний" довелося відкласти через повітряну тривогу в Житомирі. Утім, одразу після рестарту господарі захопили ініціативу й швидко конвертували перевагу в забитий м'яч.
Доля протистояння була вирішена вже на 6-й хвилині гри. Півзахисник "Полісся" Олег Федор увірвався до чужого штрафного майданчика, де зазнав фолу з боку ізраїльського хавбека гостей Наві.
Після перегляду системи ВАР головний арбітр призначив 11-метровий удар. До точки підійшов Ігор Краснопір, якого напередодні викликали до збірної України на матчі Ліги націй, і впевнено розвів м'яч та голкіпера по різних кутах.
Після здобутої переваги житомирці продовжили тиснути на ворота підопічних Патріка ван Леувена. Краснопір мав чудову нагоду оформити дубль ще до перерви, однак його потужний удар з розвороту прийняла на себе поперечина.
У другому таймі гра продовжилася у високому темпі з моментами біля обох воріт, а штанги та поперечини ще кілька разів рятували суперників від забитих м'ячів – зокрема, на 86-й хвилині у каркас поцілив нападник господарів Микола Гайдучик.
Завдяки цій перемозі "Полісся" набрало 18 очок та закріпило за собою першу сходинку в таблиці УПЛ, випереджаючи донецький "Шахтар" на 3 бали. "Кривбас" із 5 пунктами в доробку залишився на 12-му місці.
Раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю 7-го туру української Прем'єр-ліги.