"Полесье" сохранило лидерство в УПЛ перед паузой на сборные: Краснопир снова стал героем (видео)

Житомирское "Полесье" одержало победу над криворожским "Кривбассом" в рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Руслана Ротаня закрепилась на вершине турнирной таблицы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

УПЛ. 7-й тур

"Полесье" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Краснопир, 6, с пенальти

Быстрый пенальти от форварда сборной

Начало поединка на стадионе "Центральный" пришлось отложить из-за воздушной тревоги в Житомире. Впрочем, сразу после рестарта хозяева захватили инициативу и быстро конвертировали преимущество в забитый мяч.

Судьба противостояния была решена уже на 6-й минуте игры. Полузащитник "Полесья" Олег Федор ворвался в чужую штрафную площадку, где подвергся фолу со стороны израильского хавбека гостей Нави.

После просмотра системы ВАР главный арбитр назначил 11-метровый удар. К точке подошел Игорь Краснопир, которого накануне вызвали в сборную Украины на матчи Лиги наций, и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам.

Штурм "волков" и выстрелы в каркас

После добытого преимущества житомиряне продолжили давить на ворота подопечных Патрика ван Леувена. Краснопир имел отличную возможность оформить дубль еще до перерыва, однако его мощный удар с разворота приняла на себя перекладина.

Во втором тайме игра продолжилась в высоком темпе с моментами у обоих ворот, а штанги и перекладины еще несколько раз спасали соперников от пропущенных мячей – в частности, на 86-й минуте в каркас попал нападающий хозяев Николай Гайдучик.

Благодаря этой победе "Полесье" набрало 18 очков и закрепило за собой первое место в таблице УПЛ, опережая донецкий "Шахтер" на 3 балла. "Кривбасс" с 5 очками в активе остался на 12-м месте.