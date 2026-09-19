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Бокс 19 сентября 2026 · 11:39

Макгрегор готов продолжить карьеру в кулачных боях после UFC

Согласно контракту, ирландской звезде смешанных боев осталось провести один бой
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Макгрегор готов продолжить карьеру в кулачных боях после UFC
Конор Макгрегор (Фото: thenotoriousmma, Instagram)
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор готовится провести бой на кулаках в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Это может произойти сразу же после завершения действующего контракта ирландца с UFC.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Прогнозы от руководителя BKFC и роль Макгрегора в компании

38-летний Макгрегор стал совладельцем BKFC в 2024 году и активно участвует в развитии лиги. Основатель промоушен Дэвид Фельдман подчеркнул, что ирландец искренне увлекся этим видом спорта.

"У него осталось одно сражение по контракту с UFC. Когда это соглашение иссякнет, я поставлю абсолютно все, что он будет драться в BKFC. Он не просто бизнес-партнер, а один из крупнейших фанатов нашей лиги", - подчеркнул Фельдман.

Руководитель промоушен добавил, что Конор предлагает действенные идеи для продвижения бойцов, а после полноценного завершения карьеры в октагоне полностью сосредоточится на боях без перчаток.

Возвращение после травмы и планы на будущее

В июле Макгрегор вернулся в октагон UFC после пятилетней паузы, однако травмировал колено уже на первых секундах и уступил Максу Холловею в первом раунде.

После поражения он подтвердил необходимость операции на крестообразных связях (ACL) и намекнул на возможный возврат в октагон летом 2027 года для проведения заключительного боя по контракту.

BKFC продолжает привлекать эксзирок UFC: следующий турнир лиги состоится 26 сентября в Манчестере, где в главном бою сойдутся Даррен Тилл и Йоэль Ромеро.

Ранее мы сообщали, что Конор Макгрегор стремится к еще одному реваншу с Холловеем.

Теги: UFC Конор Макгрегор
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УПЛ 19 сентября 15:30
Заря - : - Динамо
АПЛ 19 сентября 17:00
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Ла Лига 19 сентября 22:30
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