Макгрегор готов продолжить карьеру в кулачных боях после UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор готовится провести бой на кулаках в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Это может произойти сразу же после завершения действующего контракта ирландца с UFC.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.
38-летний Макгрегор стал совладельцем BKFC в 2024 году и активно участвует в развитии лиги. Основатель промоушен Дэвид Фельдман подчеркнул, что ирландец искренне увлекся этим видом спорта.
"У него осталось одно сражение по контракту с UFC. Когда это соглашение иссякнет, я поставлю абсолютно все, что он будет драться в BKFC. Он не просто бизнес-партнер, а один из крупнейших фанатов нашей лиги", - подчеркнул Фельдман.
Руководитель промоушен добавил, что Конор предлагает действенные идеи для продвижения бойцов, а после полноценного завершения карьеры в октагоне полностью сосредоточится на боях без перчаток.
В июле Макгрегор вернулся в октагон UFC после пятилетней паузы, однако травмировал колено уже на первых секундах и уступил Максу Холловею в первом раунде.
После поражения он подтвердил необходимость операции на крестообразных связях (ACL) и намекнул на возможный возврат в октагон летом 2027 года для проведения заключительного боя по контракту.
BKFC продолжает привлекать эксзирок UFC: следующий турнир лиги состоится 26 сентября в Манчестере, где в главном бою сойдутся Даррен Тилл и Йоэль Ромеро.
Ранее мы сообщали, что Конор Макгрегор стремится к еще одному реваншу с Холловеем.