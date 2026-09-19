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Бокс 19 вересня 2026 · 11:39

Макгрегор готовий продовжити кар'єру в кулачних боях після UFC

Згідно з контрактом, ірландській зірці змішаних боїв лишилось провести один бій
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Макгрегор готовий продовжити кар'єру в кулачних боях після UFC
Конор Макгрегор (Фото: thenotoriousmma, Instagram)
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Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор готується провести бій на кулаках у промоушені Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Це може статися одразу після завершення діючого контракту ірландця з UFC.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Прогнози від очільника BKFC та роль Макгрегора в компанії

38-річний Макгрегор став співвласником BKFC у 2024-му році та наразі активно бере участь у розвитку ліги. Засновник промоушену Девід Фельдман підкреслив, що ірландець щиро захопився цим видом спорту.

"У нього залишився один бій за контрактом із UFC. Коли ця угода вичерпається, я поставлю абсолютно все, що він битиметься в BKFC. Він не просто бізнес-партнер, а один із найбільших фанатів нашої ліги", - наголосив Фельдман.

Керівник промоушену додав, що Конор пропонує дієві ідеї для просування бійців, а після повноцінного завершення кар'єри в октагоні повністю зосередиться на боях без рукавичок.

Повернення після травми та плани на майбутнє

У липні Макгрегор повернувся в октагон UFC після п'ятирічної паузи, однак травмував коліно вже на перших секундах і поступився Максу Голловею в першому раунді.

Після поразки бієць підтвердив необхідність операції на хрестоподібних зв'язках (ACL) і натякнув на можливе повернення в октагон улітку 2027-го року для проведення заключного бою за контрактом.

Тим часом BKFC продовжує залучати ексзірок UFC: наступний турнір ліги відбудеться 26 вересня в Манчестері, де в головному бою зійдуться Даррен Тілл та Йоель Ромеро.

Раніше ми повідомляли, що Конор Макгрегор прагне ще один реванш із Голловеєм.

Теги: UFC Конор Макгрегор
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