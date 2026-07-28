rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 28 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Бокс "Останній танець": Конор Макгрегор прагне ще один реванш із Голловеєм
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 28 липня 2026 · 13:10

"Останній танець": Конор Макгрегор прагне ще один реванш із Голловеєм

Ірландський боєць прагне закрити трилогію після важкої травми коліна
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Останній танець": Конор Макгрегор прагне ще один реванш із Голловеєм
Ірландський боєць сподівається на трилогію з Голловеєм (Фото: thenotoriousmma, Instagram)

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор оголосив про бажання провести реванш проти Макса Голловея. 38-річний ірландець розраховує повернутися в октагон улітку 2027-го року в межах турніру International Fight Week у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Конора Макгрегора в Instagram.

Травма на UFC 329 та плани на "Останній танець"

Потреба в реванші виникла після турніру UFC 329, що відбувся 11 липня. Під час головного бою у напівсередній вазі проти Голловея Макгрегор зазнав важкої травми коліна (розрив хрестоподібних зв'язок) вже на перших секундах після власного лоу-кіка, що призвело до поразки технічним нокаутом у першому раунді.

Зараз ірландець готується до хірургічного втручання та тривалої реабілітації, однак налаштований повернутися для вирішального поєдинку.

"Те, що мало стати побиттям покоління, тепер має бути перезапущене. International Fight Week 2027. Останній танець", - написав Конор Макгрегор.

Трилогія та контрактна невизначеність

Наразі рахунок в очному протистоянні Макгрегора та Голловея становить 1:1. Уперше вони зустрілися ще у 2013-му році, коли Конор здобув перемогу рішенням суддів, а липневий реванш 2026-го року залишився за американцем.

Сам Голловей вже підтвердив готовність зачекати на одужання ірландця, щоб завершити трилогію.

Після цього поєдинку зірковий іралндський бієць зможе як продовжити співпрацю з організацією, так і розглянути інші фінансові пропозиції.

Раніше ми повідомляли, що Конор Макгрегор вимагав анулювати бій з Голловеєм та повернути гроші за ставки. Також про плани ірландця провести принаймні один бій в октагоні було відомо раніше.

Теги: ММА UFC Конор Макгрегор
Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Головні новини
Перебудова "Чорноморця", чемпіонат U-21 та ліміт на легіонерів: інтерв’ю Романа Григорчука Перебудова "Чорноморця", чемпіонат U-21 та ліміт на легіонерів: інтерв’ю Романа Григорчука Велике повернення: Зідан офіційно замінив Дешама на чолі збірної Франції Велике повернення: Зідан офіційно замінив Дешама на чолі збірної Франції Скандал із Пірло: Мальдіні та Леонардо залишили збірну Італії через 16 днів після призначення Скандал із Пірло: Мальдіні та Леонардо залишили збірну Італії через 16 днів після призначення
Точки зору
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач