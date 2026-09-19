Встреча звездных аутсайдеров: "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле"

"Астон Вилла" победила "Тоттенхэм" в матче 5-го тура АПЛ. Для бирмингемцев это первая победа в текущем сезоне в Англии, а вот "шпоры" до сих пор не могут победить.

Английская Премьер-лига, 5 тур

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" - 2:3 (0:1, 2:2)

Голы: Галлахер, 86, ван Геке, 90+8 – Манзамби, 45+4, Джексон, 67, Буэндия, 79.

Течение матча

Бирмингемцы достаточно уверенно шли к победе в матче - сначала они забили "в раздевалку", а уже во втором тайме увеличили преимущество.

Однако "Тоттенхэм" почти спасся на последних минутах. "Шпоры" забили на 86-й и 90+8 минутах. Впрочем, этого не хватило хотя бы для ничьей.

В конце концов "Астон Вилла" впервые в сезоне победила в АПЛ (ранее они уже побеждали в Лиге чемпионов). А вот "Тоттенхэм" до сих пор не может победить.

Турнирное положение

Благодаря этой победе "Астон Вилла" отползла от зоны вылета – однако не слишком далеко. Сейчас "вилланы" занимают 15 место, но теоретически могут опуститься на 17 место по итогам тура.

А вот "Тоттенхэм" уже сейчас находится в зоне вылета на 18-м месте. В активе команды Роберто де Дзерби всего два балла. И при отрицательном сценарии команда может оказаться еще ниже.