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Футбол 19 вересня 2026 · 16:56

Зустріч зіркових аутсайдерів: "Тоттенгем" поступився "Астон Віллі"

"Шпори" змогли нарешті забити перші голи в поточному сезоні АПЛ, але цього було недостатньо
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зустріч зіркових аутсайдерів: "Тоттенгем" поступився "Астон Віллі"
"Вілла" здобула першу перемогу в АПЛ (Фото: astonvilla, Instagram)
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"Астон Вілла" перемогла "Тоттенгем" в матчі 5-го туру АПЛ. Для бірмінгемців - це перша перемога в поточному сезоні в Англії, а от "шпори" досі не можуть перемогти.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Англійська Прем'єр-ліга, 5 тур

"Тоттенгем" - "Астон Вілла" - 2:3 (0:1, 2:2)
Голи: Галлахер, 86, ван Геке, 90+8 - Манзамбі, 45+4, Джексон, 67, Буендія, 79.

Перебіг матчу

Бірмінгемці доволі впевнено йшли до перемоги в матчі - спочатку вони забили "у роздягальню", а вже в другому таймі збільшили перевагу.

Проте "Тоттенгем" майже врятувався на останніх хвилинах. "Шпори" забили на 86-й та 90+8 хвилинах. Втім, цього не вистачило бодай для нічиї.

Зрештою, "Астон Вілла" вперше в сезоні перемогла в АПЛ (раніше вони вже перемагали в Лізі чемпіонів). А от "Тоттенгем" досі не може перемогти.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі "Астон Вілла" відповзла від зони вильоту - проте не надто далеко. Зараз "віллани" займають 15-те місце, але теоретично можуть опуститися на 17-те місце за підсумками туру.

А от "Тоттенгем" вже зараз перебуває в зоні вильоту на 18-му місці. В активі команди Роберто де Дзербі лише два бали. І за негативного сценарію, команда може опинитися ще нижче.

Раніше ми повідомляли, що Єгор Ярмолюк потрапи в до заявки "Брентфорда" проти "Челсі" - "бджоли" перемогли "аристократів".

Теги: Футбол Чемпіонат Англії Тоттенхэм
Головні матчі
АПЛ 19 вересня 17:00
Брайтон - : - Арсенал
Серія А 19 вересня 19:30
Рома - : - Інтер
Ла Ліга 19 вересня 22:30
Севілья - : - Барселона
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