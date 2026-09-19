Зустріч зіркових аутсайдерів: "Тоттенгем" поступився "Астон Віллі"

"Астон Вілла" перемогла "Тоттенгем" в матчі 5-го туру АПЛ. Для бірмінгемців - це перша перемога в поточному сезоні в Англії, а от "шпори" досі не можуть перемогти.

Англійська Прем'єр-ліга, 5 тур

"Тоттенгем" - "Астон Вілла" - 2:3 (0:1, 2:2)

Голи: Галлахер, 86, ван Геке, 90+8 - Манзамбі, 45+4, Джексон, 67, Буендія, 79.

Перебіг матчу

Бірмінгемці доволі впевнено йшли до перемоги в матчі - спочатку вони забили "у роздягальню", а вже в другому таймі збільшили перевагу.

Проте "Тоттенгем" майже врятувався на останніх хвилинах. "Шпори" забили на 86-й та 90+8 хвилинах. Втім, цього не вистачило бодай для нічиї.

Зрештою, "Астон Вілла" вперше в сезоні перемогла в АПЛ (раніше вони вже перемагали в Лізі чемпіонів). А от "Тоттенгем" досі не може перемогти.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі "Астон Вілла" відповзла від зони вильоту - проте не надто далеко. Зараз "віллани" займають 15-те місце, але теоретично можуть опуститися на 17-те місце за підсумками туру.

А от "Тоттенгем" вже зараз перебуває в зоні вильоту на 18-му місці. В активі команди Роберто де Дзербі лише два бали. І за негативного сценарію, команда може опинитися ще нижче.