Повернення Верняєва: Україна оголосила склад на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики

Збірна України зі спортивної гімнастики визначилася зі складами чоловічої та жіночої команд на майбутній чемпіонат світу-2026 у Роттердамі. Виклик отримали зіркові українські атлети.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
До підсумкових заявок чоловічої та жіночої команд увійшло по 5 гімнастів:
Головною новиною для чоловічої збірної стало повернення олімпійського чемпіона Олега Верняєва, для якого цей чемпіонат світу стане першим із 2023-го року.
Окрім нього, у командному турнірі виступить свіжоспечений чемпіон Європи-2026 в опорному стрибку Назар Чепурний. Досвідчений Владислав Грико поїде вже на свій 6-й чемпіонат світу в кар'єрі.
Жіноча збірна повністю зберегла склад із нещодавньої континентальної першості. При цьому лише Діана Лобок має досвід виступів на світовому рівні (ЧС-2025), тоді як для інших чотирьох гімнасток турнір у Роттердамі стане дебютним.
Раніше ми повідомляли, що Михайло Кохан виборов "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Польщі.