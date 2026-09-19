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Інше 19 вересня 2026 · 14:29

Повернення Верняєва: Україна оголосила склад на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики

Збірна отримала по справжньому зірковий склад на майбутній чемпіонат світу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення Верняєва: Україна оголосила склад на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв повернувся до збірної (Фото: Getty Images)
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Збірна України зі спортивної гімнастики визначилася зі складами чоловічої та жіночої команд на майбутній чемпіонат світу-2026 у Роттердамі. Виклик отримали зіркові українські атлети.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Склади збірних України на ЧС-2026

До підсумкових заявок чоловічої та жіночої команд увійшло по 5 гімнастів:

  • Чоловіки: Олег Верняєв, Назар Чепурний, Владислав Грико, Богдан Супрун, Микита Мельников.
  • Жінки: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев, Крістіна Грудецька.

Досвід Верняєва, виклик Чепурного та дебютантки

Головною новиною для чоловічої збірної стало повернення олімпійського чемпіона Олега Верняєва, для якого цей чемпіонат світу стане першим із 2023-го року.

Окрім нього, у командному турнірі виступить свіжоспечений чемпіон Європи-2026 в опорному стрибку Назар Чепурний. Досвідчений Владислав Грико поїде вже на свій 6-й чемпіонат світу в кар'єрі.

Жіноча збірна повністю зберегла склад із нещодавньої континентальної першості. При цьому лише Діана Лобок має досвід виступів на світовому рівні (ЧС-2025), тоді як для інших чотирьох гімнасток турнір у Роттердамі стане дебютним.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Кохан виборов "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Польщі.

Теги: Збірна України Спортсмени
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