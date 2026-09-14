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Баскетбол 14 сентября 2026 · 18:58

Украинская баскетболистка нашла новую команду в США после громкого скандала с россиянкой

Екатерина Коваль продолжит карьеру в одном из самых известных колледжей страны
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская баскетболистка нашла новую команду в США после громкого скандала с россиянкой
Екатерина Коваль (фото: instagram.com/kateekovall)
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Перспективная украинская баскетболистка Екатерина Коваль определилась с новой командой. 20-летняя центровая после громкого ухода из предыдущего клуба останется в сильнейшей студенческой лиге мира и продолжит выступления в США.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Где будет играть Коваль

Украинская звезда студенческого баскетбола, чей отец сейчас защищает Родину в рядах ВСУ, официально стала игроком "Бейлорс Берс" - команды Университета Бейлора.

В начале сентября Коваль принял решение покинуть команду Университета Луизианы "LSU Тайгерс". Причиной стало подписание клубом российской баскетболистки Анны Минаевой. Поскольку для Екатерины война является личной трагедией, а ее родные места подверглись разрушениям от российских ракет, она отказалась выходить на площадку вместе с россиянкой.

Учитывая особые обстоятельства, руководство NCAA предоставило украинке специальное разрешение на переход вне стандартного трансферного окна, что позволило ей избежать пропуска сезона.

Украинская баскетболистка нашла новую команду в США после громкого скандала с россиянкой

Позиция новой команды и оценка тренера

Главный тренер "Бэйлорс Бэрс" Ники Коллен с большим воодушевлением прокомментировала присоединение украинской центровой к составу своей команды.

"Мы невероятно рады приветствовать Кейт в Бэйлоре. На протяжении последних двух сезонов она играла на элитном уровне и стабильно демонстрировала способность набирать очки вблизи кольца и защищать кольцо. Она отличная студентка с большим сердцем, и наши болельщики полюбят ее как на площадке, так и за ее пределами", – заявила Коллен.

Новый клуб Коваль является трехкратным чемпионом NCAA (в последний раз завоевывал титул в 2019 году).

Спортивный путь украинки в США

Екатерина Коваль переехала в Соединенные Штаты в 2021 году. Свою карьеру в NCAA она начала в составе Университета Нотр-Дам, после чего перешла в "LSU Тайгерс". В прошлом сезоне в составе команды из Луизианы украинка провела 35 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.

По правилам лиги, 20-летняя баскетболистка имеет право выступать на студенческом уровне еще два сезона, после чего сможет выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА (WNBA).

Также Коваль с 12 лет выступала за юношеские сборные Украины, а летом 2025 дебютировала за взрослую национальную команду по баскетболу 3х3.

Ранее мы сообщили, что центровой сборной Украины по баскетболу стал игроком клуба Евролиги.

Теги: Баскетбол
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