Украинская баскетболистка нашла новую команду в США после громкого скандала с россиянкой

Перспективная украинская баскетболистка Екатерина Коваль определилась с новой командой. 20-летняя центровая после громкого ухода из предыдущего клуба останется в сильнейшей студенческой лиге мира и продолжит выступления в США.

Где будет играть Коваль

Украинская звезда студенческого баскетбола, чей отец сейчас защищает Родину в рядах ВСУ, официально стала игроком "Бейлорс Берс" - команды Университета Бейлора.

В начале сентября Коваль принял решение покинуть команду Университета Луизианы "LSU Тайгерс". Причиной стало подписание клубом российской баскетболистки Анны Минаевой. Поскольку для Екатерины война является личной трагедией, а ее родные места подверглись разрушениям от российских ракет, она отказалась выходить на площадку вместе с россиянкой.

Учитывая особые обстоятельства, руководство NCAA предоставило украинке специальное разрешение на переход вне стандартного трансферного окна, что позволило ей избежать пропуска сезона.

Позиция новой команды и оценка тренера

Главный тренер "Бэйлорс Бэрс" Ники Коллен с большим воодушевлением прокомментировала присоединение украинской центровой к составу своей команды.

"Мы невероятно рады приветствовать Кейт в Бэйлоре. На протяжении последних двух сезонов она играла на элитном уровне и стабильно демонстрировала способность набирать очки вблизи кольца и защищать кольцо. Она отличная студентка с большим сердцем, и наши болельщики полюбят ее как на площадке, так и за ее пределами", – заявила Коллен.

Новый клуб Коваль является трехкратным чемпионом NCAA (в последний раз завоевывал титул в 2019 году).

Спортивный путь украинки в США

Екатерина Коваль переехала в Соединенные Штаты в 2021 году. Свою карьеру в NCAA она начала в составе Университета Нотр-Дам, после чего перешла в "LSU Тайгерс". В прошлом сезоне в составе команды из Луизианы украинка провела 35 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.

По правилам лиги, 20-летняя баскетболистка имеет право выступать на студенческом уровне еще два сезона, после чего сможет выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА (WNBA).

Также Коваль с 12 лет выступала за юношеские сборные Украины, а летом 2025 дебютировала за взрослую национальную команду по баскетболу 3х3.