"Из-за чрезвычайных обстоятельств": NCAA сделала исключение для Коваль после скандала с россиянкой

Украинская центровая Екатерина Коваль получила специальное разрешение от Студенческой лиги США (NCAA) на немедленный трансфер в новый университет. Организация сделала исключение из правил из-за принципиальной позиции баскетболистки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Athletic .

Протест из-за подписания россиянки

Украинка решила покинуть команду Университета штата Луизиана (LSU) после того, как там подписали российскую центровую Анну Минаеву. Отец Коваль служит в ВСУ, поэтому для спортсменки это был принципиальный вопрос.

Поскольку о трансфере россиянки стало известно уже после закрытия официального трансферного окна, Екатерине угрожал пропуск целого сезона. Однако NCAA квалифицировала ситуацию как "чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от спортсмена" и позволила сменить команду без дисквалификации.

Игровые перспективы и следующие шаги

Теперь 20-летняя баскетболистка ищет новую команду для продолжения карьеры в американском студенческом баскетболе.