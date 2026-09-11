"Из-за чрезвычайных обстоятельств": NCAA сделала исключение для Коваль после скандала с россиянкой

Украинская центровая Екатерина Коваль получила специальное разрешение от Студенческой лиги США (NCAA) на немедленный трансфер в новый университет. Организация сделала исключение из правил из-за принципиальной позиции баскетболистки.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Athletic.
Украинка решила покинуть команду Университета штата Луизиана (LSU) после того, как там подписали российскую центровую Анну Минаеву. Отец Коваль служит в ВСУ, поэтому для спортсменки это был принципиальный вопрос.
Поскольку о трансфере россиянки стало известно уже после закрытия официального трансферного окна, Екатерине угрожал пропуск целого сезона. Однако NCAA квалифицировала ситуацию как "чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от спортсмена" и позволила сменить команду без дисквалификации.
Теперь 20-летняя баскетболистка ищет новую команду для продолжения карьеры в американском студенческом баскетболе.
Ранее стало известно, что старт сезона в украинской баскетбольной Суперлиге перенесли из-за ситуации з безопасностью.