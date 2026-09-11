"Через надзвичайні обставини": NCAA зробила виняток для Коваль після скандалу з росіянкою

Українська центрова Катерина Коваль отримала спеціальний дозвіл від Студентської ліги США (NCAA) на негайний трансфер до нового університету. Організація зробила виняток із правил через принципову позицію баскетболістки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Athletic .

Протест через підписання росіянки

Українка вирішила залишити команду Університету штату Луїзіана (LSU) після того, як там підписали російську центрову Анну Мінаєву. Батько Коваль наразі служить в ЗСУ, тому для спортсменки це було принципове питання.

Оскільки про трансфер росіянки стало відомо вже після закриття офіційного трансферного вікна, Катерині загрожував пропуск цілого сезону. Проте NCAA кваліфікувала ситуацію як "надзвичайні обставини, що не залежать від спортсмена" та дозволила змінити команду без дискваліфікації.

Ігрові перспективи та наступні кроки

Тепер 20-річна баскетболістка шукає нову команду для продовження кар'єри в американському студентському баскетболі.