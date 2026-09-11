rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 11 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол "Через надзвичайні обставини": NCAA зробила виняток для Коваль після скандалу з росіянкою
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 11 вересня 2026 · 14:27

"Через надзвичайні обставини": NCAA зробила виняток для Коваль після скандалу з росіянкою

Українська баскетболістка домоглася дозволу на перехід поза трансферним вікном
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Через надзвичайні обставини": NCAA зробила виняток для Коваль після скандалу з росіянкою
Катерина Коваль (фото: nola.com)
Add as a preferred source on Google

Українська центрова Катерина Коваль отримала спеціальний дозвіл від Студентської ліги США (NCAA) на негайний трансфер до нового університету. Організація зробила виняток із правил через принципову позицію баскетболістки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Athletic.

Протест через підписання росіянки

Українка вирішила залишити команду Університету штату Луїзіана (LSU) після того, як там підписали російську центрову Анну Мінаєву. Батько Коваль наразі служить в ЗСУ, тому для спортсменки це було принципове питання.

Оскільки про трансфер росіянки стало відомо вже після закриття офіційного трансферного вікна, Катерині загрожував пропуск цілого сезону. Проте NCAA кваліфікувала ситуацію як "надзвичайні обставини, що не залежать від спортсмена" та дозволила змінити команду без дискваліфікації.

Ігрові перспективи та наступні кроки

Тепер 20-річна баскетболістка шукає нову команду для продовження кар'єри в американському студентському баскетболі.

  • Коваль зберегла право виступати у сезоні-2026/27 та має ще щонайменше два роки ігрової практики в NCAA.
  • Минулого сезону за LSU українка провела 35 матчів, набираючи в середньому 8,3 очка та роблячи 6,3 підбирання за гру.
  • За оцінками оглядачів, вибір нової команди може бути обмеженим, оскільки більшість університетів уже сформували склади на сезон.
  • На драфт WNBA Коваль зможе претендувати у 2028 році.

Раніше стало відомо, що старт сезону в українській баскетбольній Суперлізі перенесли через безпекову ситуацію.

Теги: Баскетбол
Головні матчі
Ла Ліга 11 вересня 22:00
Севілья - : - Валенсія
Серія А 11 вересня 21:45
Венеція - : - Фіорентина
Ліга 1 11 вересня 21:45
Ренн - : - Марсель
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Матч іміджу для ван Леувена, можливий дебют новачка "Динамо": прев'ю 6-го туру УПЛ Матч іміджу для ван Леувена, можливий дебют новачка "Динамо": прев'ю 6-го туру УПЛ "Шахтар" дізнався своє місце в таблиці ЛЧ після стартової нічиєї з ПСВ: хто опинився вище "Шахтар" дізнався своє місце в таблиці ЛЧ після стартової нічиєї з ПСВ: хто опинився вище Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України