"Будівельник" відмовився від єврокубків: тренер озвучив причину

Головний тренер жіночої команди баскетбольного клубу "Будівельник" Віталій Черній під час медіа-дня команди розповів, чому киянки не зіграють у єврокубках у поточному сезоні. Тренер наголосив на проблемній логістиці, яка суттєво впливає на плани та стан команди.

Ключова проблема – логістика

За словами Чернія, ідею виступу "Будівельника" у єврокубках сезону 2026/2027 підтримувало керівництво клубу, а тренери і гравчини також висловлювали бажання спробувати свої сили на міжнародному рівні. Утім, проаналізувавши виклики, із якими команді доведеться зіштовхнутися на цьому шляху, від цих планів довелося відмовитися.

"Керівництво хотіло, щоб ми грали, тренерський склад і дівчата теж мали бажання спробувати свої сили на міжнародній арені. І все до цього йшло, але... Ми розуміємо, у якому світі ми живемо. І в першу чергу, причина нашої відмови полягає у логістиці. На даному етапі вона дуже впливає на наші плани. Я багато помандрував за цей час і дійсно, переїзди іноді дуже складні. Виключно через це ми вирішили не грати у єврокубках цього сезону", – розповів Віталій Черній під час відкритого тренування команди.

Як грає "Будівельник"

Минулого сезону киянки вперше в історії стали чемпіонками жіночої Суперліги. Попередній розіграш став для команди першим за часи повномасштабного вторгнення росіян до України.

Крім чемпіонату, гравчині "Будівельника" були найсильнішими і у Кубку України. У фіналі команда Віталія Чернія здолала одеський "ІнтерХім" – 66:41.