Гучна розв'язка: "Динамо" перемогло "Зорю" завдяки голам на останніх хвилинах

Українська Прем'єр-ліга. 7 тур

"Зоря" - "Динамо" - 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: Бражко, 83, Пономаренко, 86.

Перебіг матчу

В першому таймі перевага була загалом за "Динамо" - проте найнебезпечніший момент створили саме номінальні господарі. Попара влучив у поперечину та стійку воріт Бущана. Та зрештою на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

В другому таймі можна згадати небезпечний момент у Жерсона Родрігеша - екс-гравець "Динамо" мав шанс відзначитися вже у першому матчі за "Зорю". Проте загалом перевагою в матчі володіли саме кияни.

І наприкінці зустрічі ця перевага далася взнаки - спочатку Бражко дальнім ударом (і не без допомоги рікошета) відкрив рахунок на 83-й хвилині. А за три хвилини Пономаренко. Форвард "Динамо" в дотик проби з лінії штрафного - без шансів для Сапутіна.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі "Динамо" повернуло собі четверту сходинку в турнірній таблиці. Та, зважаючи на незіграний матч проти "Чорноморця" за втраченими очками обходить "Карпати".

"Зоря" ж натомість залишилась на 8-й сходинці. І в разі перемоги ЛНЗ ризикує відпустити команду Пономарьова у відрив.