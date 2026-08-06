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Інше 06 серпня 2026 · 18:38

Замість Христича: збірна України з хокею отримала нового головного тренера

Олександр Бобкін очолив національну команду перед історичним стартом в елітному дивізіоні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Замість Христича: збірна України з хокею отримала нового головного тренера
Олександр Бобкін (фото: ФХУ)

Національна збірна України з хокею розпочне підготовку до першого чемпіонату світу після повернення до елітного дивізіону під керівництвом нового наставника. Головним тренером "синьо-жовтих" призначено Олександра Бобкіна.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу національної Федерації хокею.

Зміни на містку та новий виклик

Фахівець замінив на посаді керманича Дмитра Христича та його асистента Олега Шафаренка, які залишили національну команду.

Під керівництвом попереднього штабу збірна України здійснила сенсаційний прорив, виборовши путівку до топ-дивізіону світового хокею за підсумками виступів у Дивізіоні 1A.

На майбутній світовій першості українці зіграють у групі A, де їхніми суперниками стануть Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Австрія та Словенія.

Тренерський бекграунд Бобкіна

Олександр Бобкін є багаторічним тренером молодіжних і юнацьких збірних України.

Під його керівництвом юнацька збірна U-18 піднялася до Дивізіону 1А, де здобула три комплекти нагород — два "срібла" та одну "бронзу". Також фахівець зробив значний внесок у вихід команди U-20 до Дивізіону 1А, працюючи на посаді асистента головного тренера.

Раніше ми писали, що збірна України отримала суперників на Європейському кубку націй-2026.

Теги: Хокей
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