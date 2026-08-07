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Футбол 07 серпня 2026 · 18:32

Циганков за крок від трансферу в Ла Лігу: 6-разовий чемпіон Іспанії погодився на умови українця

"Валенсія" відновила перемовини після суттєвого збільшення бюджету
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Циганков за крок від трансферу в Ла Лігу: 6-разовий чемпіон Іспанії погодився на умови українця
Віктор Циганков (фото: x.com/GironaFC)

Трансфер півзахисника збірної України Віктора Циганкова до "Валенсії" стає дедалі реальнішим. "Кажани" повернулися до варіанта з підписанням 28-річного вінгера та вже провели нову серію перемовин із його оточенням.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання La Grada.

Позитивні зміни у "Валенсії" та апетити українця

Іспанський гранд нещодавно відновив контакти з представниками українського футболіста. Головною перешкодою для переходу раніше вважалися високі зарплатні запити гравця – інсайдер Анхель Гарсія зазначав, що Циганков прагне отримувати близько 4 мільйонів євро на рік.

Проте ситуація кардинально змінилася завдяки позитивним зрушенням у фінансовому стані "Валенсії". Збільшення трансферного бюджету дозволило 6-разовому чемпіону Іспанії задовольнити умови українця, що суттєво підвищило шанси на успішне завершення угоди.

Після вильоту "Жирони" до Сегунди сам гравець особисто попросив керівництво каталонців розглянути варіанти з його продажем.

Конкуренти "кажанів" та цінник "Жирони"

Раніше повідомлялось, що у послугах Циганкова також зацікавлені інші представники Ла Ліги – "Реал Сосьєдад", "Вільярреал" та "Еспаньйол". Втім, саме "Валенсія" наразі є фаворитом у боротьбі за українця. Окрім нього, "кажани" розглядають можливість підписання ще одного гравця каталонського клубу – Арнау Мартінеса.

Керівництво "Жирони" розраховує отримати за трансфер Циганкова компенсацію у розмірі близько 20 мільйонів євро. У минулому сезоні українець відзначився 7 голами та 5 результативними передачами у 34 матчах. Чинна угода вінгера розрахована до червня 2027 року, а 50% від суми його майбутнього продажу дістанеться київському "Динамо".

Раніше ми повідомили, що український легіонер змінив команду в португальській Прімейрі.

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Валенсия
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