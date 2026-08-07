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Футбол 07 серпня 2026 · 13:20

Новий етап в Португалії: український легіонер змінив команду в Прімейрі

27-річний футболіст продовжить кар'єру у складі португальських "вовків"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новий етап в Португалії: український легіонер змінив команду в Прімейрі
Лебеденко уклав дворічний контракт (Фото: FC Arouca, Instagram)

Український футболіст Орест Лебеденко змінив клубну прописку у чемпіонаті Португалії. Лівий захисник офіційно став гравцем "Ароки", перейшовши з "Віторії Гімарайнш".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу португальського клубу.

Деталі трансферу

Український легіонер уклав із новим клубом контракт, який розрахований до завершення сезону-2027/28. Фінансові умови переходу та сума трансферу сторонами не розголошуються.

У складі "Ароки" 27-річний львів'янин обрав собі 18-й номер.

Кар’єрний шлях українця

Минулого сезону Орест Лебеденко захищав кольори "Віторії Гімарайнш", до якої приєднався рік тому. Протягом кампанії захисник взяв участь у 15 матчах на клубному рівні в усіх турнірах, проте результативними діями не відзначився.

Португальський період у кар'єрі гравця розпочався виступами за "Візелу". Загалом вихованець львівського футболу має багатий європейський та вітчизняний досвід.

В Україні Лебеденко захищав кольори львівських "Карпат" та донецького "Олімпіка". Також він виступав в Іспанії за "Луго" та "Депортиво" з Ла-Коруньї.

Раніше ми повідомляли, що "Зоря" оголосила про повернення досвідченого хавбека.

Теги: Футбол
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