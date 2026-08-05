Возз'єднання з тренером: "Зоря" оголосила про повернення досвідченого хавбека

Луганська "Зоря" офіційно повідомила про підписання досвідченого українського півзахисника Владлена Юрченка. У складі луганського клубу 32-річний хавбек гратиме під 80-м номером.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФК "Зоря" .

Повернення до знайомої команди

Для Владлена Юрченка це вже не перший етап у стані луганців. Півзахисник захищав кольори "Зорі" з 2019-го по 2021-й роки, де був одним із ключових виконавців у середній лінії.

Протягом своєї кар'єри Юрченко також має багатий міжнародний та внутрішній досвід: виступав за німецький "Баєр", данський "Вайле", а в Україні захищав кольори "Іллічівця", "Десни", "Ворскли" та "Металіста 1925" (нині - ФК "Харків").

До табору харків'ян гравець приєднався у січні 2024-го року та встиг провести 41 матч (11 голів, 8 асистів), однак у минулому сезоні на поле не виходив.

Старт "Зорі" в УПЛ

Поповнення складу досвідченим півзахисником відбувається на тлі вдалого старту команди Віктора Скрипника у новому розіграші Української Прем'єр-ліги. У 1-му турі луганці впевнено переграли "Колос" із рахунком 2:0.

Вже 9 серпня у другому турі УПЛ на "Зорю" чекає принципове протистояння проти криворізького "Кривбаса".