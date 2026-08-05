rbc.ua
UA | RU
Среда, 05 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Воссоединение с тренером: "Заря" объявила о возвращении опытного хавбека
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 05 августа 2026 · 12:43

Воссоединение с тренером: "Заря" объявила о возвращении опытного хавбека

32-летний полузащитник снова будет выступать за "черно-белых", выбрав 80-й игровой номер
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Воссоединение с тренером: "Заря" объявила о возвращении опытного хавбека
Юрченко был одним из лидеров команды Скрипника (Фото: ФК "Заря")

Луганская "Заря" официально сообщила о подписании опытного украинского полузащитника Владлена Юрченко. В составе луганского клуба 32-летний хавбек будет играть под 80-м номером.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Заря".

Возвращение в знакомуб команду

Для Владлена Юрченко это уже не первый этап в состоянии луганчан. Полузащитник защищал цвета "Зари" с 2019-го по 2021-й годы, где был одним из ключевых исполнителей в средней линии.

На протяжении своей карьеры у Юрченко также богатый международный и внутренний опыт: выступал за немецкий "Байер", датский "Вайле", а в Украине защищал цвета "Ильичевца", "Десны", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" (ныне - ФК "Харьков").

В лагерь харьковчан игрок присоединился в январе 2024 года и успел провести 41 матч (11 голов, 8 ассистов), однако в прошлом сезоне на поле не выходил.

Старт "Зари" в УПЛ

Пополнение состава опытным полузащитником производится на фоне удачного старта команды Виктора Скрипника в новом розыгрыше Украинской Премьер-лиги. В 1-м туре луганчане уверенно обыграли "Колос" со счетом 2:0.

Уже 9 августа во втором туре УПЛ "Зарю" ожидает принципиальное противостояние против криворожского "Кривбасса".

Ранее мы сообщали, что клуб УПЛ подписал защитника из МЧС.

Теги: Футбол УПЛ Заря
Главные матчи
Лига конференций 6 августа 20:00
Динамо - : - Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
Главные новости
Феерическое возвращение: Марта Костюк победила в первом матче после Уимблдона Феерическое возвращение: Марта Костюк победила в первом матче после Уимблдона Свитолина одолела испанскую соперницу на турнире WTA 1000 в Торонто Свитолина одолела испанскую соперницу на турнире WTA 1000 в Торонто Наследие Усика: Итаума и Хргович проведут чемпионское сражение в конце августа Наследие Усика: Итаума и Хргович проведут чемпионское сражение в конце августа
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина