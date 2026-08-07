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Теннис 07 августа 2026 · 09:33

Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала

Украинская теннисистка второй раз подряд прошла третий круг турнира WTA 1000 в Канаде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Украинка второй раз подряд преодолела третий круг турнира в Канаде (Фото: WTA)

Марта Костюк продолжает успешное шествие на турнире WTA 1000 в Торонто. В поединке третьего раунда украинка уверенно обыграла американку Мэдисон Кис.

О результате поединка третьего круга турнира WTA 1000 в Канаде сообщает Sport RBC.UA.

Первая победа над американкой

Для победы над 19-й сеяной Мэдисон Кис украинцы понадобилось всего два сета. Поединок завершился с убедительным счетом 6:3, 6:1 в пользу Марты.

Этот триумф стал знаковым для Костюк, ведь она смогла одержать свою первую победу в противостояниях с Кис. До этого украинская теннисистка дважды подряд уступала американской оппонентке на стадии третьего круга Уимблдона - в 2023-м и 2024-м годах.

Благодаря этой победе Марта второй сезон подряд досталась четвертому кругу канадского "тысячника". В прошлом году, когда турнир принимал Монреаль, Костюк сумела продемонстрировать высокий результат и дойти до четвертьфинала.

WTA 1000. Торонто (Канада), 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, 10) – Мэдисон Кис (США, 19) – 6:3, 6:1.

Супербитва с лидером мирового тенниса

В матче 1/8 финала первую ракетку Украины ожидает сверхтяжелое испытание. Следующей соперницей Марты станет польская теннисистка Ига Швентек (7-й номер посева).

Последний раз теннисистки пересекались на кортах в мае во время Ролана Гарроса, где Костюк праздновала свою первую в карьере победу над полькой; Однако общая статистика очных встреч до сих пор остается в пользу Швентек - 3:1.

Встреча за выход в четвертьфинал между Костюк и Швентек состоится уже в ближайшую субботу, 8 августа.

Ранее мы сообщали, что Александра Олейникова направила все заработанные деньги на турнире в Канаде на нужды ВСУ.

Теги: Теннис Марта Костюк
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