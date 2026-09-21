Вратарь-герой и дубль от аутсайдера: символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA

Сзади все восемь матчей седьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Тур растянулся на три дня и подарил сразу несколько памятных событий, а редакция Sport RBC.UA традиционно составила символическую сборную тура.
"Полесье" минимально победило "Кривбасс" благодаря пенальти Игоря Краснопира, "Динамо" во втором тайме дожало "Зарю", а "Левый Берег" одержал свою первую победу в сезоне, обыграв "Эпицентр".
В воскресенье "Кудровка" и "Колос" устроили результативную перестрелку, завершившуюся победой кузовов 3:2. "Карпаты" и "Верес" сыграли вничью 1:1, а "Шахтер" уверенно разобрался с ЛНЗ - 3:0.
Однако главным событием стартового матча тура стал гол, который вряд ли скоро забудут болельщики УПЛ. Голкипер "Оболони" Назарий Федоровский в компенсированное время пошел в чужую штрафную на подачу углового и ударом головой спас свою команду от поражения в Одессе. Это лишь второй в истории элитного дивизиона Украины гол вратаря не с пенальти.
Результаты матчей в 7-м туре УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)
По итогам этих матчей редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу в этот раз присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко и Кирилл Круторогов.
Даниил Вереитин
Никита Малюгин
Андрей Костенко
Кирилл Круторогов
Евгений Смирный (фото: Instagram/zheka_smyrnyi)
Игроком тура по итогам опроса можно признать Евгения Смирного, которого все респонденты включили в свою символическую сборную. В отчетном туре Евгений оформил дубль в ворота "Колоса". И хотя это его команде не помогло (поражение 2:3), выступление 28-летнего полузащитника получилось достаточно ярким.
После 7 туров УПЛ бомбардирскую гонку возглавил Игорь Краснопир. Нападающий "Полесья" забил победный мяч своей команды в ворота "Кривбасса" и таким образом оформил свое уже пятое взятие ворот в текущем чемпионате.
Турнирная таблица УПЛ
После 7 туров в турнирной таблице "Полесье" и "Шахтер" имеют равное количество баллов и делят первое место. "Карпаты" занимают третье место, а "Динамо" пока четвертое. Хуже всего дела обстоят в "Оболони" и "Кудровки".
Турнирная таблица УПЛ (фото: УПЛ)
Следующий тур УПЛ состоится 10-11 октября после почти трехнедельной паузы на матчи национальных сборных.