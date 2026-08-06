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Теннис 06 августа 2026 · 19:23

100% призовых: украинская теннисистка направила все заработанные деньги на ВСУ

Александра Олейникова передала более 800 тысяч гривен на нужды защитников после турнира в Канаде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
100% призовых: украинская теннисистка направила все заработанные деньги на ВСУ
Александра Олейникова (фото: ФТУ)

Украинская теннисистка Александра Олейникова передала 100% призовых денег, заработанных на турнире WTA 1000 в Торонто, на нужды сил обороны Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

"Мой долг, моя основа"

За выступление в первом круге турнира в Канаде Олийникова заработала 18 420 долларов США (без учета налогов). Все полученные средства четвертая ракетка Украины (44-я – в мире) распределила между двумя украинскими подразделениями.

В частности, 675 000 гривен получил батальон беспилотных систем "Вспышка" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Еще 154 000 гривен теннисистка направила роте наземных роботизированных комплексов 413 отдельного полка беспилотных систем "РЕЙД".

"Для меня постоянная поддержка украинской армии – моя обязанность, моя основа и моя гуманитарная миссия как спортсменки. Именно поэтому я приняла решение передать 100% призовых, заработанных на турнире в Торонто, в помощь Вооруженным Силам Украины", - подчеркнула Олейникова.

100% призовых: украинская теннисистка направила все заработанные деньги на ВСУ

Инцидент с WTA в Торонто

Спортсменка также напомнила, что до 9 августа продолжается открытый благотворительный сбор для помощи защитникам, к которому может присоединиться каждый желающий.

Перед стартом соревнований в Канаде Олейникова планировала провести благотворительный аукцион и предоставить донаторам возможность стать ее гостями на турнире. Впрочем, Женская теннисная ассоциация (WTA) заблокировала эту инициативу, из-за чего аукцион пришлось отменить, а теннисистка сосредоточилась на прямой передаче собственных призовых.

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Теги: Теннис Вооруженные силы Украины
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