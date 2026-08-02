rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 02 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Украинская теннисистка "извинилась" перед WTA за нежелание "тихо сдохнуть"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 02 августа 2026 · 12:57

Украинская теннисистка "извинилась" перед WTA за нежелание "тихо сдохнуть"

Александру Олейникову возмутил запрет благотворительного аукциона в Торонто
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская теннисистка "извинилась" перед WTA за нежелание "тихо сдохнуть"
Александра Олейникова (фото: ФТУ)

Украинская теннисистка Александра Олейникова столкнулась с очередным проявлением цинизма от WTA на турнире серии 1000 в Торонто. Руководящая организация женского тенниса сорвала благотворительный аукцион спортсменки в поддержку украинских военных, вызвав сокрушительный и эмоциональный ответ со стороны украинки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление теннисистки в Instagram.

Что произошло в Торонто

Четвертая ракетка Украины Александра Олийникова (WTA 44) была вынуждена отменить благотворительный онлайн-аукцион перед стартом турнира WTA 1000 в канадском Торонто. Целью мероприятия был сбор средств на оборудование для Роты НРК 413 отдельного полка беспилотных систем "Рейд" СБС ВСУ. Победители торгов должны были получить "Сертификат Почетного Благотворителя" и личное приглашение от теннисистки в статусе ее гостей на турнир.

Однако WTA заблокировала инициативу, сославшись на регламент о запрете "продажи аккредитаций". Спортсменко подчеркнула, что на аукционе разыгрывался именно сертификат, а предоставление пропусков Guest Player было ее личной благодарностью тем, кто помогает защищать жизнь украинцев.

Двойные стандарты и жесткий ответ

Спортсменка не сдерживала эмоций и жестко раскритиковала организацию за лояльное отношение к представителям страны-агрессорки, сопоставив это с отношением к украинским инициативам.

"Мы постоянно видим на турнирах WTA приглашенных благотворителей, которые раздают витамины беременным женщинам в Африке. Но люди, которые помогают спасать жизни украинцев, для WTA, очевидно, нежелательны. На этом турнире выступают теннисистки, которые активно поддерживают российскую власть и лиц, поддерживающих агрессию против Украины. Но здесь WTA почему-то не видит никакой проблемы и спокойно предоставляет таким персонам площадку для получения публичности и заработка", - подчеркнула украинка.

Напоследок теннисистка обратилась непосредственно к руководству ассоциации с сокрушительным сарказмом: "WTA, искренне извиняюсь, что мое нежелание тихо сдохнуть создает вам такие проблемы".

Олейникова выразила надежду, что болельщики в Торонто и многочисленная украинская диаспора в Канаде дадут оценку таким действиям теннисного руководства.

Ранее мы сообщили, кто сыграет за сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Теги: Теннис
Главные матчи
УПЛ 1 августа 13:00
Кривбасс - : - Карпаты
УПЛ 1 августа 15:30
Харьков - : - Верес
УПЛ Матч завершено
Заря 2:0 Колос
Главные новости
Украинский дуэт вырвал медаль Евро-2026 благодаря лучшему прыжку финала Украинский дуэт вырвал медаль Евро-2026 благодаря лучшему прыжку финала Драма до последних минут: "Харьков" вырвал победу над "Вересом" в 1-м туре УПЛ Драма до последних минут: "Харьков" вырвал победу над "Вересом" в 1-м туре УПЛ Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина