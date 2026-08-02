Украинская теннисистка "извинилась" перед WTA за нежелание "тихо сдохнуть"

Украинская теннисистка Александра Олейникова столкнулась с очередным проявлением цинизма от WTA на турнире серии 1000 в Торонто. Руководящая организация женского тенниса сорвала благотворительный аукцион спортсменки в поддержку украинских военных, вызвав сокрушительный и эмоциональный ответ со стороны украинки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление теннисистки в Instagram .

Что произошло в Торонто

Четвертая ракетка Украины Александра Олийникова (WTA 44) была вынуждена отменить благотворительный онлайн-аукцион перед стартом турнира WTA 1000 в канадском Торонто. Целью мероприятия был сбор средств на оборудование для Роты НРК 413 отдельного полка беспилотных систем "Рейд" СБС ВСУ. Победители торгов должны были получить "Сертификат Почетного Благотворителя" и личное приглашение от теннисистки в статусе ее гостей на турнир.

Однако WTA заблокировала инициативу, сославшись на регламент о запрете "продажи аккредитаций". Спортсменко подчеркнула, что на аукционе разыгрывался именно сертификат, а предоставление пропусков Guest Player было ее личной благодарностью тем, кто помогает защищать жизнь украинцев.

Двойные стандарты и жесткий ответ

Спортсменка не сдерживала эмоций и жестко раскритиковала организацию за лояльное отношение к представителям страны-агрессорки, сопоставив это с отношением к украинским инициативам.

"Мы постоянно видим на турнирах WTA приглашенных благотворителей, которые раздают витамины беременным женщинам в Африке. Но люди, которые помогают спасать жизни украинцев, для WTA, очевидно, нежелательны. На этом турнире выступают теннисистки, которые активно поддерживают российскую власть и лиц, поддерживающих агрессию против Украины. Но здесь WTA почему-то не видит никакой проблемы и спокойно предоставляет таким персонам площадку для получения публичности и заработка", - подчеркнула украинка.

Напоследок теннисистка обратилась непосредственно к руководству ассоциации с сокрушительным сарказмом: "WTA, искренне извиняюсь, что мое нежелание тихо сдохнуть создает вам такие проблемы".

Олейникова выразила надежду, что болельщики в Торонто и многочисленная украинская диаспора в Канаде дадут оценку таким действиям теннисного руководства.