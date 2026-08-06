100% призових: українська тенісистка спрямувала всі зароблені гроші на ЗСУ

Українська тенісистка Олександра Олійникова передала 100% призових коштів, зароблених на турнірі WTA 1000 у Торонто, на потреби Сил оборони України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

"Мій обов'язок, моя основа"

За виступ у першому колі турніру в Канаді Олійникова заробила 18 420 доларів США (без урахування податків). Усі отримані кошти четверта ракетка України (44-та – у світі) розподілила між двома українськими підрозділами.

Зокрема, 675 000 гривень отримав батальйон безпілотних систем "Спалах" 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Ще 154 000 гривень тенісистка спрямувала роті наземних роботизованих комплексів 413-го окремого полку безпілотних систем "РЕЙД".

"Для мене постійна підтримка української армії – мій обов'язок, моя основа і моя гуманітарна місія як спортсменки. Саме тому я прийняла рішення передати 100% призових, зароблених на турнірі в Торонто, на допомогу Збройним Силам України", - наголосила Олійникова.

Інцидент із WTA у Торонто

Спортсменка також нагадала, що до 9 серпня триває відкритий нею благодійний збір для допомоги захисникам, до якого може долучитися кожен охочий.

Перед стартом змагань у Канаді Олійникова планувала провести благодійний аукціон та надати донаторам можливість стати її гостями на турнірі. Втім, Жіноча тенісна асоціація (WTA) заблокувала цю ініціативу, через що аукціон довелося скасувати, а тенісистка зосередилася на прямій передачі власних призових.