Без Костюк и Олейниковой: сборная Украины определила состав на финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису окончательно определилась с составом на финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Капитан команды Илья Марченко внес серьезные коррективы из-за травм и кадровых изменений, оставив вне заявки сразу несколько ключевых игроков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира .

Кадровые потери и причины

В финальную заявку сборной Украины на престижный турнир вошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

В то же время команда понесла существенные потери перед стартом соревнований.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк была вынуждена отказаться от участия из-за травмы запястья правой руки и объявила о паузе в выступлениях на неопределенный срок. Кроме того, вне состава оказалась Александра Олейникова, ранее связывавшая свое возможное исключение с "неспортивными причинами" .

Причина отсутствия Даяны Ястремской, тоже фигурировавшей в предварительном списке, пока остается неизвестной.

Расписание и путь к трофею

Финальная часть неофициального чемпионата мира пройдет в китайском Шэньчжэне с 22 по 27 сентября. Свой путь на турнире украинская сборная начнет в четверг, 24 сентября, ориентировочно в 5:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале соревнований "сине-желтые" сыграют против команды Бельгии. Формат противостояния предусматривает две одиночные игры и один парный поединок в два выигранных сета – для общей победы в матче необходимо выиграть два поединка.

Полуфиналы состоятся 25-26 сентября, а решающий финальный матч запланирован на 27 сентября.