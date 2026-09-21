rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 21 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Без Костюк і Олійникової: збірна України визначила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 21 вересня 2026 · 10:34

Без Костюк і Олійникової: збірна України визначила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Заявка "синьо-жовтих" зазнала суттєвих змін
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без Костюк і Олійникової: збірна України визначила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна залишається першим номером команди (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Жіноча збірна України з тенісу остаточно визначилася зі складом на фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який пройде у китайському Шеньчжені. Капітан команди Ілля Марченко вніс серйозні корективи через травми та кадрові зміни, залишивши поза заявкою одразу кілька ключових гравчинь.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру.

Кадрові втрати та причини

До фінальної заявки збірної України на престижний турнір увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.

Водночас команда зазнала суттєвих втрат перед стартом змагань.

Друга ракетка України Марта Костюк була змушена відмовитися від участі через травму зап'ястя правої руки та оголосила про паузу у виступах на невизначений термін. Крім того, поза складом опинилася Олександра Олійникова, яка раніше пов'язувала своє можливе виключення з "неспортивними причинами".

Причина відсутності Даяни Ястремської, яка теж фігурувала в попередніх списках, наразі залишається невідомою.

Розклад та шлях до трофея

Фінальна частина неофіційного чемпіонату світу пройде у китайському Шеньчжені з 22 до 27 вересня. Свій шлях на турнірі українська збірна розпочне у четвер, 24 вересня, орієнтовно о 5:00 за київським часом.

У чвертьфіналі змагань "синьо-жовті" зіграють проти команди Бельгії. Формат протистояння передбачає дві одиночні гри та один парний поєдинок до двох виграних сетів – для загальної перемоги у матчі необхідно виграти два поєдинки.

Півфінали відбудуться 25–26 вересня, а вирішальний фінальний матч заплановано на 27 вересня.

Напередодні чоловіча збірна України розбила Кіпр та пробилася до плей-офф Кубка Девіса.

Теги: Теніс Збірна України Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Воротар-герой та дубль від аутсайдера: символічна збірна 7-го туру УПЛ за версією Sport RBC.UA Воротар-герой та дубль від аутсайдера: символічна збірна 7-го туру УПЛ за версією Sport RBC.UA Шоу після дербі: Моурінью прийшов на прес-конференцію з "доказами" проти суддівства (відео) Шоу після дербі: Моурінью прийшов на прес-конференцію з "доказами" проти суддівства (відео) "Атлетіко" – "Реал": шалене вилучення, пенальті та гол наприкінці перевернули битву грандів Ла Ліги (відео) "Атлетіко" – "Реал": шалене вилучення, пенальті та гол наприкінці перевернули битву грандів Ла Ліги (відео)
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер