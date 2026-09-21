Без Костюк і Олійникової: збірна України визначила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу остаточно визначилася зі складом на фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який пройде у китайському Шеньчжені. Капітан команди Ілля Марченко вніс серйозні корективи через травми та кадрові зміни, залишивши поза заявкою одразу кілька ключових гравчинь.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру .

Кадрові втрати та причини

До фінальної заявки збірної України на престижний турнір увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.

Водночас команда зазнала суттєвих втрат перед стартом змагань.

Друга ракетка України Марта Костюк була змушена відмовитися від участі через травму зап'ястя правої руки та оголосила про паузу у виступах на невизначений термін. Крім того, поза складом опинилася Олександра Олійникова, яка раніше пов'язувала своє можливе виключення з "неспортивними причинами".

Причина відсутності Даяни Ястремської, яка теж фігурувала в попередніх списках, наразі залишається невідомою.

Розклад та шлях до трофея

Фінальна частина неофіційного чемпіонату світу пройде у китайському Шеньчжені з 22 до 27 вересня. Свій шлях на турнірі українська збірна розпочне у четвер, 24 вересня, орієнтовно о 5:00 за київським часом.

У чвертьфіналі змагань "синьо-жовті" зіграють проти команди Бельгії. Формат протистояння передбачає дві одиночні гри та один парний поєдинок до двох виграних сетів – для загальної перемоги у матчі необхідно виграти два поєдинки.

Півфінали відбудуться 25–26 вересня, а вирішальний фінальний матч заплановано на 27 вересня.