Збірна України розбила Кіпр та пробилася до плей-офф Кубка Девіса

Збірна України з тенісу успішно завершила виїзне матчеве протистояння проти команди Кіпру в рамках Другої світової групи Кубка Девіса. Наші спортсмени продемонстрували характер, здобули впевнену загальну перемогу та здобули путівку до наступного етапу престижного турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію тенісу України .

Як склалося протистояння

Матчева зустріч тривала 19-20 вересня на хардових кортах у Нікосії. Українська команда розпочала серію надзвичайно потужно, здобувши дві перемоги поспіль в одиночних поєдинках першого ігрового дня.

Спочатку дебютант збірної Георгій Кравченко у двох сетах переграв Фотоса Фотіадеса, а згодом Олексій Крутих у напруженій боротьбі здолав Меліоса Ефстатіу.

У другий день господарі намагалися повернутися в інтригу. У парному розряді український дует у складі Олександра Овчаренка та Владислава Орлова поступився тандему Стіліаноса Христодулу і Елефтеріоса Неоса. Таким чином загальний рахунок у серії скоротився до 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Тріумфальна крапка від Кравченка

Долю путівки до плей-оф вирішував четвертий поєдинок, у якому зійшлися Георгій Кравченко та Меліос Ефстатіу. Наш тенісист не залишив супернику жодних шансів, розгромивши його у двох сетах з рахунком 6:0, 6:1 за 1 годину 25 хвилин.

Збірна України крокує далі (фото: ФТУ)

Що далі для України

Завдяки цій перемозі наша збірна виграла матчеву серію з рахунком 3:1 та вийшла до плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса сезону 2027 року.

Матчі цієї стадії відбудуться у лютому наступного року, де українці спробують реабілітуватися за минулорічну поразку від Люксембургу.