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Теніс 20 вересня 2026 · 14:54

Збірна України розбила Кіпр та пробилася до плей-офф Кубка Девіса

Дебютант двічі приніс команді очки та допоміг оформити вихід до наступної стадії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України розбила Кіпр та пробилася до плей-офф Кубка Девіса
Георгій Кравченко здобув для України вирішальну перемогу (фото: ФТУ)
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Збірна України з тенісу успішно завершила виїзне матчеве протистояння проти команди Кіпру в рамках Другої світової групи Кубка Девіса. Наші спортсмени продемонстрували характер, здобули впевнену загальну перемогу та здобули путівку до наступного етапу престижного турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію тенісу України.

Як склалося протистояння

Матчева зустріч тривала 19-20 вересня на хардових кортах у Нікосії. Українська команда розпочала серію надзвичайно потужно, здобувши дві перемоги поспіль в одиночних поєдинках першого ігрового дня.

Спочатку дебютант збірної Георгій Кравченко у двох сетах переграв Фотоса Фотіадеса, а згодом Олексій Крутих у напруженій боротьбі здолав Меліоса Ефстатіу.

У другий день господарі намагалися повернутися в інтригу. У парному розряді український дует у складі Олександра Овчаренка та Владислава Орлова поступився тандему Стіліаноса Христодулу і Елефтеріоса Неоса. Таким чином загальний рахунок у серії скоротився до 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Тріумфальна крапка від Кравченка

Долю путівки до плей-оф вирішував четвертий поєдинок, у якому зійшлися Георгій Кравченко та Меліос Ефстатіу. Наш тенісист не залишив супернику жодних шансів, розгромивши його у двох сетах з рахунком 6:0, 6:1 за 1 годину 25 хвилин.

Збірна України розбила Кіпр та пробилася до плей-офф Кубка Девіса

Збірна України крокує далі (фото: ФТУ)

Що далі для України

Завдяки цій перемозі наша збірна виграла матчеву серію з рахунком 3:1 та вийшла до плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса сезону 2027 року.

Матчі цієї стадії відбудуться у лютому наступного року, де українці спробують реабілітуватися за минулорічну поразку від Люксембургу.

Раніше ми повідомили, що Олександра Олійникова віддасть призові з US Open на допомогу ЗСУ.

Теги: Теніс Збірна України
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Серія А 20 вересня 13:30
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