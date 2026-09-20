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Теніс 20 вересня 2026 · 11:54

18-річна сенсація розірвала всіх у Мексиці та наблизилася до еліти WTA (відео)

Іва Йович захистила титул без жодного програного сету та встановить особистий рейтинговий рекорд
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
18-річна сенсація розірвала всіх у Мексиці та наблизилася до еліти WTA (відео)
Іва Йович вдруге поспіль тріумфувала у Мексиці (фото: x.com/WTAGuadalajara)
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Американська тенісистка Іва Йович вдруге поспіль стала чемпіонкою турніру WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У фіналі 18-річна спортсменка зустрілася зі співвітчизницею Пейтон Стернс і підтвердила статус чинної чемпіонки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

WTA 500. Гвадалахара (Мексика). Фінал

Іва Йович (США) – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 6:2

Тріумф без жодної втрати

Протягом усього тижня на хардових кортах юна американка демонструвала бездоганну гру, не дозволивши жодній із суперниць зачепитися хоча б за одну партію.

У першому сеті фінальної зустрічі проти своєї співвітчизниці Пейтон Стернс за рахунку 4:4 Йович зробила перший брейк у матчі, після чого подала на сет. У другій партії чинна чемпіонка одразу взяла подачу Стернс і повела 2:0. За рахунку 4:2 вона оформила ще один брейк, а на третьому чемпіонському матчболі завершила зустріч. Матч тривала 1 годину 26 хвилин.

Захист титулу та рейтинговий рекорд

Завдяки цій перемозі Йович отримала 185 500 доларів призових і 500 рейтингових очок.

Для 18-річної американки це другий титул WTA у кар'єрі. Свій перший трофей на рівні основного Туру вона здобула торік також у Гвадалахарі, перемігши у фіналі колумбійку Еміліану Аранго.

Цей успіх дозволив представниці США повторити елітне досягнення поточного тенісного року. Вона стала лише третьою тенісисткою в сезоні, якій вдалося успішно захистити свій торішній титул після таких зірок, як Арина Соболенко та Джессіка Пегула.

Вже у найближчий понеділок Йович підніметься з 16-го на 13-те місце рейтингу WTA. Це стане новим особистим рекордом американки, яка раніше посідала 14-ту сходинку.

18-річна сенсація розірвала всіх у Мексиці та наблизилася до еліти WTA (відео)

Нагадаємо, що Україну на турнірі у Гвадалахарі представляла Марта Костюк, яка дійшла до чвертьфіналу.

Теги: Теніс
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